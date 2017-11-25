В Литве продолжает расти средняя зарплата

В Литве продолжает расти средняя зарплата2
- 25.11.2017, 20:25
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Средняя зарплата в стране-соседке Беларуси выросла до 850 евро.
В третьем квартале средняя начисленная (брутто) зарплата в Литве, не учитывая индивидуальных предприятий, достигла 850,8 евро - это на 7,2% больше, чем в третьем квартале 2016 года.
Средний выплачены (чистыми) заработок за этот период вырос на 8,3% до 667,3 евро, сообщает Delfi со ссылкой на Департамент статистики.
Как ранее сообщал сайт Charter97.org, реальные зарплаты в Беларуси упали «ниже плинтуса».