В Литве продолжает расти средняя зарплата 2 25.11.2017, 20:25

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Средняя зарплата в стране-соседке Беларуси выросла до 850 евро.

В третьем квартале средняя начисленная (брутто) зарплата в Литве, не учитывая индивидуальных предприятий, достигла 850,8 евро - это на 7,2% больше, чем в третьем квартале 2016 года.

Средний выплачены (чистыми) заработок за этот период вырос на 8,3% до 667,3 евро, сообщает Delfi со ссылкой на Департамент статистики.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, реальные зарплаты в Беларуси упали «ниже плинтуса».