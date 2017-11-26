Аргентинская субмарина и подлодка «Курск»: сходства и различия 2 26.11.2017, 10:13

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Фото: Reuters

На первый взгляд, «Курск» и «Сан-Хуан» - абсолютно разные лодки, рассчитанные на абсолютно разные задачи.

За поисками аргентинской подводной лодки "Сан Хуан", исчезнувшей 15 ноября, с особым чувством следят в России - здесь еще живы воспоминания о драме АПЛ "Курск", которая более недели разворачивалась в Баренцевом море.

Через два дня после объявления о пропаже аргентинской субмарины президент России Владимир Путин позвонил аргентинскому лидеру Маурисио Макри и предложил российскую помощь в спасательной операции.

Журналисты латиноамериканской службы Би-би-си сравнили трагедию в Баренцевом море и пока что еще не оконченную поисково-спасательную операцию в южной Атлантике.

В каком-то смысле именно благодаря "Курску" Аргентина может сейчас вести поисковую операцию быстрее и с самого начала получила помощь от других стран.

После событий августа 2000 года для улучшения координации спасательных работ при подобных авариях было учреждено Международное бюро связи по спасению подводников (International Submarine Escape and Rescue Liason Office - Ismerlo).

Фото: EPA

Получив информацию через Ismerlo, прямо в день объявления аргентинского военно-морского флота об исчезновении "Сан-Хуана", на поиски вылетел американский самолет. К району поисков быстро подтянулись американские корабли, а также авиация и суда других стран.

В 2000 году российские власти ждали пять дней, пока не согласились принять помощь из-за рубежа.

Это далеко не единственное различие двух ситуаций. Хотя и общего немало - прежде всего, это переживания близких: жены моряков с тоской и надеждой (увы, тающей) ждут каждой новости "оттуда". Как и Россия тогда, вся Аргентина сейчас с замиранием сердца следит за операцией в море, до последнего отказываясь верить в трагический исход.

Взрывы и гидроакустическая аномалия

Конечно, "Курск" и "Сан-Хуан" - абсолютно разные лодки, рассчитанные на абсолютно разные задачи. Атомный подводный ракетоносный крейсер "Курск" имел 154 метра в длину и экипаж в 118 человек. Корабли этого класса предназначены для борьбы с авианосными соединениями противника. Последним заданием "Курска" были боевые стрельбы во время военных маневров.

Размеры "Сан-Хуана" намного меньше, он всего 66 метров в длину; хотя подлодка имеет на вооружении торпеды, ее экипаж из 44 человек, как правило, занимался только патрулированием у аргентинского побережья.

Авария на "Курске" произошла в разгар учений, и командованию Северного флота сразу стало ясно, что пора поднимать тревогу. В районе, где находился "Курск", раздались два взрыва - один из них настолько мощный, что был зарегистрирован сейсмографами на Аляске.

Аргентинская субмарина в момент аварии 15 ноября находилась в одиночном плавании и шла на базу Мар дель Плата, в 400 км к югу от Буэнос-Айреса. Экипаж успел сообщить о "серьезной поломке", прежде чем связь пропала.

Фото: Reuters

Сходные черты можно проследить в поведении командования. Адмиралы Северного флота ВМФ РФ сперва не говорили о взрыве, а обсуждали версию подводгого столкновения. Аргентинские военные неделю молчали о "гидроакустической аномалии" и только 22 ноября заявили, что через несколько часов после потери связи с субмариной был слышен громкий звук.

"Был зафиксирован аномальный, мощный, неядерный звуковой всплеск, по характеристикам он соответствует взрыву", - заявил представитель флота капитан Энрике Бальби в среду, 23 ноября.

В соответствии со служебной инструкцией военно-морские силы Аргентины ждали 48 часов, прежде чем начать собственную поисковую операцию. За это военных уже раскритиковали правительство, пресса и прежде всего родственники моряков.

Фото: AFP

Российский Северный флот выжидал только шесть часов, но обстоятельства были совершенно другими. Два годя спустя официальное расследование по "Курску" пришло к выводу, что спасательная операция в Баренцевом море была начата "неоправданно поздно".

Местоположение затонувшего "Курска" было установлено через 16 часов поисков.

Субмарину "Сан-Хуан" не могут найти уже 11 дней.

Даже когда она будет обнаружена, понадобится время, чтобы понять, что случилось, и чтобы подошли спасатели с оборудованием. Это время работает против подводников.

Неисправная торпеда

В случае с "Курском" российские военные сначала пытались добраться до экипажа силами собственной аварийно-спасательной службы. Только после нескольких неудачных попыток Москва наконец решила принять помощь от норвежцев и британцев.

На девятый день с момента аварии норвежские водолазы смогли открыть люк подлодки, надеясь найти там живых.

Фото: AFP

Однако подлодка была полностью затоплена. Худшие опасения подтвердились.

Впоследствии было установлено, что в ходе учений при подготовке к стрельбам торпеда взорвалась прямо в торпедном отсеке. Начался пожар, огонь добрался до других торпед и вызвал детонацию семи из них.

Взрывами были разрушены переборки и поврежден корпус атомохода. Лодка затонула.

Большинство членов экипажа погибли сразу, но, согласно записке, найденной в кармане капитан-лейтенанта Дмитрия Колесникова, 23 моряка держались еще несколько часов после катастрофы.

"Весь личный состав из шестого, седьмого и восьмого отсеков перешел в девятый. Нас здесь 23 человека. Мы приняли это решение в результате аварии. Никто из нас не может подняться наверх", - гласила записка, написанная наощупь, в полной темноте.

Последнее послание офицера Колесникова потрясло всю Россию и многих за ее пределами.

Фото: AFP

Гнев близких родственников и сограждан усилился, когда стало ясно, что торпеда, уничтожившая "Курск", была морально и физически устаревшей, что оборудование годами обслуживалось плохо, а подготовка к маневрам велась небрежно.

В 2017 году аргентинцы задаются вопросом: не те ли же самые факторы сыграли роль в судьбе субмарины "Сан-Хуан", купленной в Германии еще в 1982 году.

Впрочем, надежда на то, что аргентинские подводники не повторят судьбу моряков с "Курска", еще теплится - хотя и тает с каждым часом.