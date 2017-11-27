Историки: Белорусский дух ожил во время Слуцкого восстания 27.11.2017, 18:04

Наши герои ни от кого не ждали помощи и сами решали свою судьбу.

«Белорусы! Они боролись за свою свободу и cвободу Отечества! Они не ожидали ни от кого помощи! Они сами решали свою судьбу! Они положили свои жизни за Беларусь, за нас, за тебя!

Девяносто семь лет назад, 27 ноября 1920 года, началось Слуцкое восстание», - пишут белорусские историки о Слуцком вооруженном восстании.

«Наши предки выступили в борьбу за свое государство - Белорусскую Народную Республику. В бой пошли Слуцкий и Грозовский полки Первой Слуцкой Бригады Стрелков БНР. К ним присоединились белорусские части армии генерала Станислава Булак-Балаховича, которые ранее бились под Мозырем - Белостокский батальон и Смоленский полк, а также партизанские отряды "Зеленого Дуба".

Несколько тысяч повстанцев в течение месяца давали отпор большевистской нашествию. Последние отряды покинули поле битвы только в январе 1921 года. Партизанские отряды продолжали борьбу ещё несколько лет.

Своя Республика рождалась в кровавых муках, но наш белорусский родной дух, который тогда ожил, не угасает. На поле битвы в след за случчанами выходили следующие поколения борцов за Беларусь. 27 ноября - их день: День Героев. Поэтому призываем всех, кто носит имя белоруса, достойно праздновать этот День, вспоминать наших Героев и каждый год ставить в окне свечу. Пусть её огонёк сигналит Борцам, что в этом доме помнят их Восстание.

Жыве Беларусь!

Алесь Кравцевич, Белорусское Историческое Общество

Олег Латышонок, Белорусское Историческое Общество в Польше

Анатолий Михновец, Белорусская Национальная Память»