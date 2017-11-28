Фотофакт: Благодаря заводскому браку герб Гомеля стал гербом Гродно 28.11.2017, 15:31

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В продажу попали эксклюзивные спичечные коробки.

Собирательство спичечных коробков и этикеток именуется филуменией, пишет aif.by.

Увлеченные этим хобби обычно придерживаются какой-то определенной тематики. Настоящий подарок тем, кто коллекционирует изображения городских гербов, непроизвольно сделало ОАО «Борисовдрев».

При выпуске спичечных коробков с нанесенными гербами белорусских городов предприятие допустило технологическую ошибку, оставшуюся незамеченной.

В свободную продажу попали коробки, на которых над лазурным щитом с изображением рыси нанесена надпись: «ГРОДНО». В результате герб Гомеля выдан за гродненский. В реальности на гербе города над Неманом изображается перепрыгивающий через плетень олень покровителя охотников — святого Губерта с золотым крестом между рогов.