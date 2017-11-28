В Бресте покажут фильм о ксендзе Ежи Попелушко 28.11.2017, 19:59

Ежи Попелушко

Кинопоказ документального фильма о ксендзе, бросившему вызов коммунистам, состоится 29 ноября.

Кинопоказ документального фильма состоится 29 ноября в 15.00 в малом зале кинотеатра «Беларусь», передает b-g.by.

Картина «Ежи Попелушко. Посланник правды» будет идти на белорусском языке. Вход свободный. Чтобы получить место, нужно обратиться в кассу кинотеатра.

Американский полнометражный документальный фильм создан Павлом Г. Гэнслером и Тони Гейнзом.

Ежи Попелушко был римско-католическом священником, капелланом (священник, совмещающий сан с дополнительной должностью, как правило, светской) и активным участником профсоюза «Солидарность». Он родился в гмине Сухаволя в Сакульском повете на Подлясье. В детстве разговаривал на местном белорусском полесском диалекте.

В 1980 годы в Польше Ежи Попелушко давал надежду и поддержку миллионам поляков. Как капеллан рабочих указывал путь и добавлял им сил в борьбе за их права. Он не согнулся под давлением постоянного надзора, угроз, репрессий со стороны Службы безопасности и режима. Отправляемые Ежи Попелушко богослужения в варшавском костеле св. Станислава Костки с 1981 года в каждое последнее воскресенье собирали толпу желающих слушать его проповеди. Партийная власть признала священника врагом народа номер один. 19 октября 1984 года трое служащих Службы безопасности похитили ксендза, жестоко пытали и убили его. Спустя 11 дней в Висле возле Вроцлава нашли его тело.

Похороны мученика собрали миллион верующих и стали одной из самых больших патриотических манифестаций в 1980 годах в Польше. Агенты Службы безопасности после судебного процесса оказались в тюрьме, но их политические начальники наказания не понесли.

Ксендз Ежи Попелушко был канонизирован 6 июня 2010 года на площади Пилсудского в Варшаве, где 31 год назад прозвучали слова Яна Павла II: «Пусть сойдет Дух Твой и обновит землю, Эту землю». Эти слова имеют универсальную ценность.

Организаторы кинопоказа — Генеральное консульство Республики Польша в Бресте, Институт польский в Минске.