Случчанин рассказал, как планирует разбогатеть на биткоинах 8 28.11.2017, 20:47

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Житель Слуцка решил вложиться в криптовалюту и надеется через несколько лет сорвать куш.

Популярность криптовалют привела к тому, что на них пытаются заработать школьники, рабочие и руководители предприятий. «Кур'ер» нашёл случчанина, который решил вложиться в криптовалюту и надеется через несколько лет сорвать куш.

Напомним, что криптовалютой называются цифровые деньги, созданные в интернете. Одна из популярных криптовалют — биткоин. Купить его можно, зайдя на биржу биткоинов, затем перевести реальные деньги на нужный счёт или намайнить.

Курс биткоина может подниматься и падать. Сегодня он преодолел отметку $ 10 000. В середине ноября биткойн стоил - $ 6 800.

Биткоины покупал в России

30-летний Дмитрий живёт на ул. Молодёжная, работает строителем на государственном предприятии. Криптовалютой заинтересовался в 2012 году. Тогда биткоин стоил $ 2. За пять лет его стоимость возросла до $ 10 000.

«Читал статьи про биткоины, прогнозы финансовых аналитиков, переводил тексты с иностранных языков. Но не решился купить даже один биткоин. Если бы тогда не пожалел $ 10−20, сейчас не чесал репу, а решал свои финансовые и жилищные вопросы», — сетует Дмитрий.

Два месяца назад Дмитрий всё-таки купил немного криптовалюты, потратив $ 350 реальных денег. Больше вложил в биткоины. Собеседник говорит, что уже заработал около $ 200: «Кстати, в Беларуси купить цифровые деньги не получилось. Доллары дал знакомому наличкой. Он поехал в Россию, где с терминала перевёл их в криптовалюту. Считаю, что играть на одной валюте не имеет смысла. Так же думают и люди, которые сидят на Forex. Вложиться только в одну валюту — это значит подвергнуться риску потерять всё в один момент».

Биткоины можно онлайн перевести обратно в доллары (евро и т. д.), после зачислить на карточку и обналичить в бакомате в виде белорусских рублей или иностранной валюты. Однако Дмитрий не снимал заработанные деньги. Считает, что они могут поработать: «Буду получать в месяц $ 200, остановлюсь. Остаётся открытым вопрос с налогами, ведь в нашей стране криптовалюта на законодательном уровне никак не фигурирует», — улыбается собеседник.

«За криптовалютой возможно будущее расчётов», — считает Дмитрий.

Но Дмитрий подчеркивает, что в этом деле нужно не просто вложить деньги и ждать миллионов, а следить за курсами и прогнозировать их поведение: «Можно всё потерять, как в казино. Риск есть, но это основа любой экономики».

Новая валюта или очередная МММ?

Сторонники криптовалюты уверяют, что это деньги будущего. Противники называют биткоины очередной аферой мирового масштаба. За кем правда, покажет время. Максим Орешкин, глава Минэкономразвития России, сравнил биткоин с акциями МММ — известной финансовой пирамидой.

«Если посмотреть на динамику стоимости биткоина, она очень похожа на динамику стоимости акций МММ», — сказал Орешкин, выступая в сентябре на Совете Федерации. По мнению чиновника, стоимость криптовалют растёт из-за того, что в операции с ними вовлечены всё больше людей. А это явный признак финансовой пирамиды. Он отметил, что государство не сможет защитить людей, которые инвестируют в криптовалюту.

В Минске можно рассчитаться биткоинами

В Минске некоторые организации начали принимать расчеты в криптовалюте.

Так, биткоины принимает сеть шинных сервисных центров TYREPLUS. Возможность расплачиваться биткоином (и другой криптовалютой — эфириумом) внедрили в магазине техники Apple cafeConnect. В этих компаниях платежи проходят через криптовалютный «терминал» CopPay. Покупатель оплачивает 1% стоимости товара рублями, а на 99% получает скидку, которая привязана к платежу в биткоинах.

Столичный гастробар Vinum проводит оплату биткоинами с помощью QR-кода.

Недавно в Минске была выставлена на продажу квартира. Это просторная сталинка площадью 99 м². Стоимость — 400 000 рублей или 30 биткоинов. Хозяин готов торговаться.

Приходит криптовалюта и в регионы. В деревне Глинянки Кобринского района местный житель предлагает услуги по чистке и окраске шифера за плату биткоинами.

Три вопроса про биткоины

Где купить? Простой способ купить биткоины — сделать банковский перевод на криптовалютную биржу. Но банки настороженно относятся к сделкам, нередко блокируют транзакции.

Что влияет на курс? По мере роста спроса цена растёт. При этом стоит понимать, что всегда есть риск падения или роста курса в два-три раза. Так, с января биткоин вырос почти в три раза. В некоторые периоды он понижался, а потом снова поднимался.

Есть вероятность взлома моего кошелька? Как поясняет случчанин Дмитрий, когда человек регистрируется на бирже, система автоматически выдаёт пароль — 12 случайных слов. Пароль получается надёжным, а у хакеров минимум шансов его взломать. Кстати, если вы забудете пароль, восстановить его невозможно. Это значит, что из-за провалов в памяти можно лишиться денег. Помимо этого, биткоин никто не контролирует — он не принадлежит ни банкам, ни государствам. Идея криптовалюты в том, чтобы производить обмен деньгами мгновенно с минимальными комиссиями и без участия посредников (например, банков). Кстати, на данный момент проверить, сколько у человека биткоинов и на какие нужды он их тратит, ни одно государство не может.