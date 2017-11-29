История под знаком «Погони»: Сегодня - день памяти о Брониславе Тарашкевиче 29.11.2017, 16:20

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Бронислав Тарашкевич

Создатель белорусской грамматики был известен не только как выдающийся языковед.

Создатель белорусской грамматики родился 20 января 1892 года в небольшой деревне в 30 км от Вильнюса.

Выдающиеся способности крестьянского ребенка заметила молодая помещица Гелена Стамбровская, которая, забрав его к себе, стала им опекать и помогать с образованием.

Бронислав Тарашкевич окончил Виленскую гимназию, историко-филологический факультет Петербургского университета, где ему довелось также работать при кафедре русского языка и литературы. Его учителями были знаменитые языковеды Иван Бодуэн де Куртенэ, Ефим Карский, академик Алексей Шахматов. Сам Бронислав мог похвастаться совершенными знаниями латинского и древнегреческого языков, преподавал как приват-доцент.

В 1918 году ученый подготовил и издал в Вильнюсе первую «Белорусскую грамматику для школ». Грамматика долгое время была главным учебником по белорусскому языку, особенно во времена белорусизации 1920-ых годов. Эта работа выдержала 6 переизданий, используется и после реформы белорусского правописания 1933 года, получив название «тарашкевица».

Тарашкевич перевел на белорусский язык «Иллиаду» Гомера, «Пана Тадеуша» Адама Мицкевича.

В межвоенный период Бронислав Тарашкевич возглавлял белорусскую гимназию в Вильнюсе, избирался послом в польский сейм. В первые годы своей работы в польском парламенте выступал за союз польского и белорусского народов. Тарашкевич надеялся, что в составе Польши белорусы смогут получить автономию. Разочаровавшись в своих чаяниях, Тарашкевич увлекся коммунистическими идеями, за что его преследовали польские власти.

В сентябре 1933 года Польша обменяла Тарашкевича на арестованного советскими властями белорусского драматурга и прозаика Франциска Алехновича. Встретившись на пограничном мостике, Тарашкевич и Алехнович приподняли шляпы и пожали руки. Существует история, что тогда Алехнович обратился к языковеду: «Бронюсь, куда ты идешь?!»

В СССР Тарашкевич работал заведующим отделом Польши и Прибалтики в Международном аграрном институте в Москве.

6-го мая 1937 года его арестовали. В январе 1938-го «двойка» НКВД и прокуратуры СССР приговорила его к расстрелу. По официальной версии, его расстреляли 29 ноября 1938 года. Исследователь Леонид Моряков предположил, что Бронислав Тарашкевич погиб во время пыток, длившихся девять месяцев.

Бронислава Тарашкевича реабилитировала Военная коллегия Верховного суда СССР 26 января 1957 года.