Парковочные разборки в Слуцке: таксистка облила краской авто соседей 5 29.11.2017, 20:23

5,290

Иллюстрационное фото

Слуцкая таксистка не нашла места для парковки своего авто и облила краской машины соседей.

Пострадали две машины. Одной хозяйке такое обливание обошлось в $ 150 — ей отчищали краску на местном СТО. Другой владелец ещё не знает, во сколько ему обойдется такая процедура. Сама же таксистка созналась в своем поступке, извинилась перед пострадавшими, но возместить материальный ущерб пока не предлагала.

Фото предоставлено Слуцким межрайонным отделом Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь

Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу, 24−25 ноября, во дворе дома по улице Гагарина, 19.

«Кур'ер» пообщался с водителями «покрашенных» машин и узнал подробности происшествия.

Наталья Фёдорова живёт в этом районе с 1982 года. За это время она впервые столкнулась с таким водительским хамством. Свою машину «Форд-Гелакси» 2007 года, облитую белой краской, она увидела утром в 5.20 в субботу, когда собиралась ехать на работу.

Наталья Фёдорова возле своего авто.

«Сразу вызвала милицию. Милиционеры у меня спросили, кого я подозреваю. Я указала на девушку, которая работает в такси, потому что с ней уже возникали конфликты насчёт парковки. Она в открытую возмущалась, что мы не там ставим свои машины, что она не может проехать. Таксистка созналась, что это сделала она, и даже показала банку краски», — рассказывает Наталья.

Фотографии: Предоставил Слуцкий межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь

Наталья написала заявление и будет требовать, чтобы девушка возместила материальный и моральный ущерб. Материальный — как минимум $ 150 за чистку машины и салона от краски. По словам пострадавшей, таксистка вылила краску на заднее левое крыло, часть её попала в салон. Спустя время водитель заметила дефекты и на лобовом стекле, о чём позже сообщила в своём заявлении в милицию. Моральный — требует за то, что в этот день женщина, предпринимательница, пропустила рабочий день, в который она могла бы заработать деньги.

«Проблематично припарковать своё авто во всём городе. Платных мест у нас пока нет. Приехала первой — первой и поставила на стоянку. Бывает, что и я приезжаю, когда мест нет, тогда объезжаю по ближним дворам и ищу место для парковки», — говорит Наталья.

Андрей Бойко узнал, что его «Рено-Сценик» 2004 года был облит краской, только в понедельник, 27 ноября. И то со слов соседа, когда Андрей возвращался утром с работы. До этого он два дня спокойно ездил на работу и не замечал краску. Всё из-за того, что таксистка пыталась отмыть её растворителем до того, как хозяин увидит разукрашенную машину, да и сама машина была грязная.

«Оказалось, что краска была на крыле, бампере, фаре и капоте. Мне говорили, что таксистку взяли с поличным. Сегодня поеду писать заявление, пока не знаю, что буду требовать. Чистка машины обойдётся мне в крупную сумму: в какую — сложно сказать, она ещё требует небольшого ремонта», — рассказывает Андрей Бойко.

Милиция проводит проверку по факту происшествия. В частности, устанавливается, совпадает ли краска на авто с краской в банке, которая принадлежит таксистке.