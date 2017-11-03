Гомельские активисты отстаивают свои права в ООН 2 3.11.2017, 17:44

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Сергей Кособуцкий

Гомельчане жалуются на систематическое нарушение властями свободы мирных собраний.

3 ноября активист Гомельского Центра стратегической тяжбы (ГЦСТ) Сергей Кособуцкий направил жалобу в Комитет ООН по правам человека. Заявитель считает, что его права на свободу мирных собраний и выражение мнения, гарантированные статьями 33 и 35 Конституции и статьями 19 и 21 Международного пакта о гражданских и политических правах, систематически нарушаются белорусскими властями, сообщает gomelspring.org.

В рамках акции по проведению мониторинга свободы мирных собраний и выражении мнения в регионе Гомельский Центр стратегической тяжбы в прошлом году подавал заявки на проведение мирных собраний практически во все районные центры и везде получил запреты.

Сергей Кособуцкий обращался сразу в четыре райисполкомы о проведении в Корме, Хойниках, Буда-Кошелеве и Чечерске пикетов для актуализации среди людей ценности независимости и суверенитета Беларуси. Районные власти повсеместно массовые мероприятия не разрешили. Районные и областной суды, где обжаловались запреты чиновников, стали на сторону чиновников.

В жалобе в Комитет по правам человека заявитель обращает внимание, что повсеместно в райцентрах власти определили только одно место для проведения пикетов, а за их проведение граждане, согласно решениям райисполкомов, должны еще и заплатить - милиции, скорой помощи и коммунальным службам.

«В результате в Гомельском регионе право каждого на мирные собрания и как следствие на выражение мнения не только поставлено под сомнение, на эти права фактически наложено табу, нам запретили пикеты в 16 из 21 райцентров области», - заявляет Сергей Кособуцкий.

Напомним, 2 апреля 2017 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зарегистрировало его совместно с другими жалобу на отказ властей Гомеля в проведении пикета даже на официально разрешенном месте (дело BLR (240) №2968/2017).

В прошлом месяце в Комитет ООН по правам человека обратилась другая активистка Центра Елена Луцкович. Она обжалует запреты на проведение аналогичных пикетов в Октябрьском, Лельчицах, Калинковичах, Петрикове, Ельске и Житковичах.