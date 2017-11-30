«Подальше от хамства и совка»: Как белоруска отправилась рожать в Литву 1 30.11.2017, 12:08

Пара из Слуцка рассказала, почему организовала партнерские роды в соседней стране.

Случчанка Анна Селицкене родила свою дочку в городском роддоме Вильнюса. Муж Павел настоял на родах за границей. Он хотел, чтобы к его жене и ребенку отнеслись профессионально и с уважением. Партнерские роды и три недели проживания в Литве обошлись супругам почти в 2300 евро, пишет kurjer.info.

Почему решили рожать в Литве?

Павел считает, что в белорусских роддомах методы общения с пациентами остались на уровне «совка», несмотря на современные медицинские методики, технологии и оборудование.

«Пациентов держат в неведении, им хамят, от них по ночам скрываются. Многие возразят, что ничего подобного. Но, во-первых, раз на раз не приходится, а я не собирался играть в лотерею «повезет-не повезет со сменой», - рассказывает Павел.

Павел знает о таком отношении к пациентам из личного опыта общения с врачами и из рассказов других людей.

Как попасть в роддом?

Супруги выбирали бюджетный роддом. Остановились на городском роддоме Вильнюса. Анна написала на электронную почту клиники, что хотела бы родить у них. Через несколько дней ей ответили, чтобы она приезжала — ее встретят. С собой необходимо было иметь только обменную карту.

В июне на седьмом месяце беременности пара приехала на консультацию в Вильнюс. Заведующий отделением проконсультировал Аню, сделал УЗИ и сказал, что ждет ее на 38-й неделе беременности. Плату клиника не взяла.

После Анна сообщила своему гинекологу, что будет рожать в Вильнюсе. Медик поддержала девушку в этом решении.

За две недели до родов Павел и Анна приехали в Вильнюс. Жили на съемной квартире, которая обошлась им чуть меньше чем в 1000 евро. Каждую неделю Аня ходила на бесплатную консультацию к врачу в роддом.

Как относился медперсонал?

Анна рассказывает, что все медики оказались приветливыми и вежливыми. Отношение к литовкам и белорускам было одинаковым. Доктора часто шутили, подбадривали, чем создавали для рожениц непринужденную обстановку.

Утром в палату могла зайти акушерка и предупредить девушек, что через минут 15 придет врач. «В шесть часов утра никто шваброй по дверям не бил и свет не включал. Санитарки стучались, заходили, здоровались и спрашивали, как наши дела, — вспоминает Анна. — С одной акушеркой я вообще много болтала об их работе».

Как кормили?

Кормили в роддоме не из железных тарелок, а из фаянсовых. Аня говорит, было вкусно, несмотря на то, что еда диетическая. «Котлета была из мяса, а не из хлеба, каша нормальная, а не слипшийся комок. Приносили нам печенье, пряники, яблоки печеные, йогурты», — рассказывает молодая мама.

Какие были удобства?

В бесплатной палате на четверых человек, в которой сначала лежала Анна, были туалет и душ. Это просторная комната — около 20 квадратных метров.

Платная палата была совместного пребывания, где Аня находилась с мужем. Как утверждает молодая мама, в роддоме 90% рожениц находятся с мужьями и даже со старшими детьми. В палате были две кровати, туалет, душ и холодильник.

«Мужьям не надо предоставлять никаких справок, чтобы быть вместе с женой. Девчонка одна, которая рожала в августе этого года, рассказывала, что в белорусском роддоме к ней в палату зашел рабочий в грязной обуви и спецовке, залез на подоконник и ремонтировал окно. Получается, что ему без справки, бахил и халата можно, а мужу и отцу — нет», — рассказывает Аня.

У каждой роженицы был отдельный родзал с туалетом и душем. В зале вместо кресла была кровать со специальными подножками. Девушка могла залезть на нее без проблем. Также Аня всегда могла обратиться к акушеркам, которые находились в кабинете за стеклянным окном палаты.

Кроме того, случчанка могла выйти на улицу и прогуляться, когда захочет.

Как рожала?

В роддом Аня приехала в среду, а в четверг уже родила. Во время родов на нее никто не орал, несмотря на то, что она переставала дышать правильно, ей тихо говорили: «Успокойся. Дыши».

«Я все слышала, я же не глухая, чтобы на меня орать. Мне сказали — я успокоилась, стала опять паниковать — снова успокоили. Если бы на меня наорали, я бы заплакала, начала истерить», — рассказывает молодая мама.

Аня сама попросила запустить процесс родов, так как была уже 41-я неделя беременности. Ей прокололи околоплодный пузырь, чтобы начались схватки, и через несколько часов ввели окситоцин. После лекарства боль резко усилилась, о чем ее заранее предупредили. Вытерпев несколько схваток, Анна попросила ее обезболить, потому что, по ее мнению, если мучается мама — мучается и ребенок. После анестезии за ее состоянием наблюдал анестезиолог.

Родильный зал

Эту и другие медицинские процедуры Анна не считает акушерским насилием. По ее словам, в Беларуси работают квалифицированные родовые бригады, только некоторым врачам не хватает доброты и вежливости к роженицам.

«В комментариях к материалу «Кур'ера» писали девушки, судя по всему, медики, что иногда на роженицу надо прикрикнуть. Я считаю, что это неприемлемо. Неадекватные пациентки попадаются потому, что находятся в неведении того, что с ними происходит. Например, у моей знакомой начались потуги, а акушерок рядом не оказалось, а у нее уже, простите, голова ребенка между ног», — рассказывает Анна.

В понедельник, через пять дней, Аню выписали домой, так как после вакуумной экстракции (родоразрешающая операция — прим. авт) врачи следили за состоянием ребенка. Обычно в Вильнюсе выписывают через 2−3 дня.

«Должен быть семейный праздник, а не ужас, страх и боль»

«Кто-то тратит такие же деньги на то, чтобы поехать на море, пожить в отеле 10 дней, кто-то берет кредиты, чтобы купить плазму, а мы решили потратить их на комфортные роды. Некоторые знакомые и родственники упрекали, что я сделала удобства для себя, а не для ребенка. По их мнению, было бы лучше, если бы я ей поновее кроватку с коляской купила. А я считаю, что мы сделали лучше для всех нас. И вообще, давать жизнь — это счастье, радость, это должно превращаться по возможности и обстоятельствам в хоть какой-то семейный праздник, а не в ужас, страх и боль», — завершает разговор Анна.

В Литве пара сделала свидетельство о рождении своей дочери Алисы.