Сергей Шнуров: Публика в Минске принимает так, как ни в какой точке мира 30.11.2017, 23:40

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Сергей Шнуров

Лидер известный группы «Ленинград» открыл в Минске выставку.

«Ты — это то, что ты ешь, что ты носишь и на какой машине ты ездишь», — так считает Сергей Шнуров. В 2007 году он провозгласил собственный стиль в искусстве — брендреализм. И стал не только музыкантом, но и художником, высмеивающим погоню за брендами. Брендами он называет не только вещи определенной марки, но города и даже людей. Tut.by побывала на выставке «Ретроспектива брендреализма», которая откроется в Минске завтра, и узнала, какой экспонат Шнуров считает самым дорогим.

Минск стал не только третьим городом, где группа «Ленинград» дает второй концерт за год, но и третьим городом, где показывается эта выставка. В Питере и Москве она уже успела наделать шуму.

— Пока я начинающий молодой художник. Но вы не волнуйтесь, рано или поздно я умру и попаду в Эрмитаж, — заявил Шнуров на московском открытии выставки.

На закрытом открытии выставки в Минске Сергей присутствовал лично. Правда, экскурсии не водил и об экспонатах не рассказывал, но с журналистами в формате пресс-конференции пообщался.

— Я — подлинный, — с ходу пошутил Шнуров, входя в зал, где проходила пресс-конференция.

Он сказал, что название стиля — брендреализм — довольно условное. Ему просто нравится слово «бренд». Шнуров также высказался насчет сравнения с Энди Уорхолом.

— Он был настоящим художником. А я — играю, — был лаконичен артист.

Даже на первый взгляд экспозиция кажется такой же вызывающей, как и творчество «Ленинграда». Брендом Шнуров называет и себя, а среди экспонатов можно увидеть очки и рюмку (без водки) на столе, неприличное слово из трех букв (над ненаписанной «й» виднеется логотип Nike). Есть здесь и портрет Земфиры, вытканный на ковре.

Один из экспонатов посвящен творчеству Стаса Михайлова. Прямо на портрете написано: «Моему поклоннику Сергею Шнурову. От меня с уважением. Цени!». Экспонат называется «Иконостас». Но вот в жизни, по признанию самого Шнурова, Стаса Михайлова он не видел, а Земфиру в последний раз лицезрел в 2003 году.

Сам Шнуров не большой любитель ходить по выставкам. А вот дома у него есть картина белорусского художника Руслана Вашкевича.

— У меня дома есть немного русского авангарда. Но совсем чуть-чуть. Я не являюсь коллекционером и не люблю долго складывать вещи, когда переезжаю. А переезжаю я часто. И в своей жизни накопление быта не приветствую, — сказал Шнуров, отвечая на вопрос, покупает ли он сам предметы искусства.

Воплощает идеи Сергей не сам. Над экспонатами и картинами работают другие люди.

— Есть айфон, он напрямую ассоциируется со Стивом Джобсом. А в его разработке участвовало много конструкторов, — объяснил лидер «Ленинграда».

Отвечая на вопрос о том, сколько стоит самый дорогой экспонат, Шнуров заговорил о своих концертах.

— Любой концерт «Ленинграда» я воспринимаю как перформанс. Наблюдая за динамикой спроса и небольшого предложения, потому что времени у нас ограниченное количество, я понимаю, что сейчас это самый дорогой перформанс в России.

Он также поделился с журналистами, что около пяти лет назад собирался продать группу «Ленинград». Но передумал: «Зачем мне столько денег?»

Любимого «белорусского» бренда у Шнурова нет. А Минск, признался музыкант, он любит.

— В Минске проходят самые эмоциональные концерты. Публика здесь принимает так, как ни в какой точке мира.

Концерт «Ленинграда» пройдет в Минске уже завтра. Последние билеты раскупили за неделю до выступления.

Попасть на выставку можно с 1 декабря по 14 января по адресу ул. Некрасова, 3 (Национальный центр современных искусств). Стоимость — 20 рублей. С билетом на любой из концертов «Ленинграда» этого года (за 19 марта 2017 года или 1 декабря 2017 года) — 10 рублей).