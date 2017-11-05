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В Минске проходит шествие на «Дзяды»

  • 5.11.2017, 11:04
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ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Акция начнется в 12.00 возле часового завода «Луч».

Минские городской и областной исполкомы удовлетворили заявку Консервативно-христианской партии — БНФ на проведение 5 ноября шествия и митинга по случаю дня памяти предков «Дзяды».

Сбор участников акции назначен на 11.30 около здания часового завода «Луч», шествие начнется с 12.00 к урочищу Куропаты, где в 15 часов состоится митинг.

Сайт Charter97.org проводит текстовую онлайн-трансляцию с акции.


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