Чемпионы мира по футболу получат специальные награды
- 18.07.2026, 2:58
ФИФА раздаст победителям индивидуальные чемпионские перстни.
Международная федерация футбола (ФИФА) подготовила уникальные награды для победителей мундиаля 2026 года.
Как сообщает официальный сайт ФИФА, кроме трофея и золотых медалей, победители мирового первенства впервые в истории получат индивидуальные чемпионские перстни.
Каждый перстень будет иметь индивидуальный серийный номер и сертификат подлинности. На одной стороне на нем будет изображен Кубок мира ФИФА, а на другой - символика сборной-победителя турнира.
Всего будет выпущено 2026 перстней, 30 из которых будут зарезервированы для футболистов и представителей команды-чемпиона. Остальные 1996 экземпляров поступят в продажу как официальная лицензированная продукция для болельщиков.
Напомним, что финальный матч между сборными Испании и Аргентины состоится в воскресенье, 19 июля, и начнется в 22:00 по минскому времени.