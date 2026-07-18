Чемпионы мира по футболу получат специальные награды 18.07.2026, 2:58

Иллюстрационное фото

ФИФА раздаст победителям индивидуальные чемпионские перстни.

Международная федерация футбола (ФИФА) подготовила уникальные награды для победителей мундиаля 2026 года.

Как сообщает официальный сайт ФИФА, кроме трофея и золотых медалей, победители мирового первенства впервые в истории получат индивидуальные чемпионские перстни.

Каждый перстень будет иметь индивидуальный серийный номер и сертификат подлинности. На одной стороне на нем будет изображен Кубок мира ФИФА, а на другой - символика сборной-победителя турнира.

Всего будет выпущено 2026 перстней, 30 из которых будут зарезервированы для футболистов и представителей команды-чемпиона. Остальные 1996 экземпляров поступят в продажу как официальная лицензированная продукция для болельщиков.

Напомним, что финальный матч между сборными Испании и Аргентины состоится в воскресенье, 19 июля, и начнется в 22:00 по минскому времени.

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