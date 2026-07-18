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Чемпионы мира по футболу получат специальные награды

  • 18.07.2026, 2:58
Чемпионы мира по футболу получат специальные награды
Иллюстрационное фото

ФИФА раздаст победителям индивидуальные чемпионские перстни.

Международная федерация футбола (ФИФА) подготовила уникальные награды для победителей мундиаля 2026 года.

Как сообщает официальный сайт ФИФА, кроме трофея и золотых медалей, победители мирового первенства впервые в истории получат индивидуальные чемпионские перстни.

Каждый перстень будет иметь индивидуальный серийный номер и сертификат подлинности. На одной стороне на нем будет изображен Кубок мира ФИФА, а на другой - символика сборной-победителя турнира.

Всего будет выпущено 2026 перстней, 30 из которых будут зарезервированы для футболистов и представителей команды-чемпиона. Остальные 1996 экземпляров поступят в продажу как официальная лицензированная продукция для болельщиков.

Напомним, что финальный матч между сборными Испании и Аргентины состоится в воскресенье, 19 июля, и начнется в 22:00 по минскому времени.

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