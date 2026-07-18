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Иран пригрозил США переходом к фазе «полного уничтожения»

  • 18.07.2026, 5:18
Иран пригрозил США переходом к фазе «полного уничтожения»

Тегеран намерен перейти к наступательным действиям.

Иран перейдет от оборонительных к наступательным действиям, если США продолжат наносить удары в течение следующих двух-трех дней, заявил военный советник иранского верховного лидера Мохсен Резаи.

«Если атаки США продолжатся в течение ближайших двух-трех дней, Вооруженные силы Исламской Республики Иран перейдут от этапа сдерживания и ответных действий к фазе наступления и полного уничтожения», — сказал Резаи в эфире иранского телевидения (цитата по Tasnim).

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