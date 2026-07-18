Иран пригрозил США переходом к фазе «полного уничтожения»
- 18.07.2026, 5:18
Тегеран намерен перейти к наступательным действиям.
Иран перейдет от оборонительных к наступательным действиям, если США продолжат наносить удары в течение следующих двух-трех дней, заявил военный советник иранского верховного лидера Мохсен Резаи.
«Если атаки США продолжатся в течение ближайших двух-трех дней, Вооруженные силы Исламской Республики Иран перейдут от этапа сдерживания и ответных действий к фазе наступления и полного уничтожения», — сказал Резаи в эфире иранского телевидения (цитата по Tasnim).