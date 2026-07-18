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В Польше поезд сошел с рельсов: вагоны упали в реку

  • 18.07.2026, 4:52
В Польше поезд сошел с рельсов: вагоны упали в реку

Видео.

В Малопольском воеводстве Польши с рельсов сошел товарный поезд, а часть его вагонов упала в реку Попрад. Об этом сообщает Onet в пятницу, 17 июля.

Авария произошла на железнодорожной линии неподалеку от Верхомли возле границы со Словакией. Во время движения поезда по маршруту с рельсов сошли шесть пустых грузовых вагонов. Часть из них упала в реку.

Из-за этого однопутная железная дорога в той местности сейчас заблокирована, для пассажиров организован автобусный транспорт.

Специалисты устанавливают причины схода вагонов с рельсов. Информации о пострадавших не поступало.

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