В Польше поезд сошел с рельсов: вагоны упали в реку 18.07.2026, 4:52

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В Малопольском воеводстве Польши с рельсов сошел товарный поезд, а часть его вагонов упала в реку Попрад. Об этом сообщает Onet в пятницу, 17 июля.

Авария произошла на железнодорожной линии неподалеку от Верхомли возле границы со Словакией. Во время движения поезда по маршруту с рельсов сошли шесть пустых грузовых вагонов. Часть из них упала в реку.

Из-за этого однопутная железная дорога в той местности сейчас заблокирована, для пассажиров организован автобусный транспорт.

Специалисты устанавливают причины схода вагонов с рельсов. Информации о пострадавших не поступало.

#PILNE: Przed stacją Wierchomla Wielka przy DW-971 wykoleił się pociąg towarowy z pustymi wagonami, część z nich wpadła do rzeki Poprad.



film. 112malopolska pic.twitter.com/lRQC9OFDEU — Remiza.pl (@remizacompl) July 17, 2026

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