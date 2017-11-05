Кто же выиграет чемпионат Беларуси по футболу? 6 5.11.2017, 20:16

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Минское «Динамо» спокойно обыграло «Слуцк» и продолжило преследование «Шахтера».

Минское «Динамо» продолжает погоню за «Шахтером». Вчера команда Зуба в Новополоцке разгромила «Нафтан», поэтому в воскресенье Гуренко и компании была нужна только победа над крепким «Слуцком». И победу вырвать удалось, пишет «Трибуна».

Уже на пятой минуте матча динамовцы открыли счет. Нойок отправил в контратаку соотечественника Хлебаса, тот задергал Валерия Каршакевича и расстрелял ворота Панкратова.

«Слуцк» пытался создать что-то путное у ворот Игнатовича, но дело успокоил ближе к концу матча Антон Сарока, реализовавший пенальти за фол все того же Каршакевича. Для нападающего «Динамо» этот гол стал 12-м в текущем чемпионате – он третий бомбардир лиги после Гордейчука и Савицкого.

Теперь динамовцы отстают на три очка от «Шахтера» – впереди еще два матча. БАТЭ позади «бело-синих» на 4 балла. Ну, пока что на четыре.