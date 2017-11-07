Названы самые выгодные цвета машин при перепродаже 1 7.11.2017, 10:40

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Информация, которая будет полезна для белорусов, продающих и покупающих подержанные автомобили.

Специалисты американской аналитической компании iSeeCars проанализировали 2,1 миллиона объявлений о продаже машин и выяснили, как цвет автомобиля влияет на его цену при перепродаже, av.by.

По результатам исследования выяснилось, что средний показатель изменения цены автомобиля по истечении трех лет составляет 33,1 процента. Меньше всего в стоимости теряют желтые машины - за этот период они теряют лишь 27 процентов от своей первоначальной цены. А вот машины золотистого цвета, наоборот, обесцениваются больше всего - на 37,1 процента.

Машины красного и белого цвета за три года теряют в цене 32,7 и 32,6 процента соответственно, а серебристые становятся дешевле на 34%. При этом наблюдается обратная зависимость, если сравнивать цвет с количеством дней, необходимых для продажи автомобиля. Желтые продаются дольше: в среднем объявления находятся на сайте 41,5 дня. Золотистые — 34,5 дня, серебристые — 38,8 дня, красные — 40,9 дня.

К слову, в прошлом году российское аналитическое агентство проводило исследование по выявлению самого популярного цвета среди отечественных автолюбителей. Самыми популярными оттенками стали черный, серебристый и белый. Их доля в общем количестве продаваемых автомобилей составила более 70 процентов.