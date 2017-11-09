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Скорость мобильного интернета в Беларуси значительно вырастет

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  • 9.11.2017, 19:11
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Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

МТС тестирует новое оборудование, которое ускорит мобильный интернет.

Энтузиасты из проекта BELNETMON заметили в Минске сигнал базовых станций связи, которые работают в диапазоне 2600 МГц. Это может говорить о том, что оператор тестирует новое оборудование, которое ускорит мобильный интернет, передает tut.by.

Новый диапазон получилось поймать у нескольких абонентов МТС как минимум в семи точках Минска. В настройках устройств используемая частота обозначается как «Полоса 7», или Band 7.

Напомним, работающая в Беларуси сеть LTE принадлежит инфраструктурному оператору beCloud. В компании не смогли оперативно предоставить комментарий о возможных тестах нового диапазона.

Сейчас LTE в Беларуси работает только в диапазоне 1800 МГц. Работа на частоте 2600 МГц входила в планы компании еще при запуске 4G в Беларуси. Появление второго диапазона увеличит общую емкость сети. Результатом станет увеличение скоростей для абонентов.




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