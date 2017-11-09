Деньги инвалидов забирают чиновники? 10 9.11.2017, 22:22

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На что потратили чиновники миллион евро, который ЕС выделил для инвалидов.

Программу «Белсат» готовил с мая: журналисты хотели сделать репортаж с торжественного открытия уникальной экотропы в Воложинском районе для инвалидов-колясочников. А получилось, что проинспектировали работу организаций, которые должны ухаживать за инвалидами, и нашли интересные моменты в реализации их проектов.

Проект «Воложин без барьеров» направлен на создание доступной для людей с инвалидностью среды в Воложинском районе. Именно на это Евросоюз выделил грант на 1 млн евро. Реализуют проект Воложинский райисполком, фонд «Интеракция», Белорусское общество инвалидов, общественное объединение «Отдых в деревне».

Согласно проекту, в Налибокской пуще должна появиться экотропа для людей с инвалидностью, в самом Воложине – хостел и туристический информационный центр. Помимо этого, в Воложинском районе должны сделать доступными до 30 общественных объектов. 20 из них до конца этого года.

«Ну теперь там переделывают, – рассказывает по телефону наш собеседник, представитель местного сообщества инвалидов-колясочников. – Там неудобства были в том, что колясочнику невозможно было ехать по этой тропе, неправильно были сделаны пандусы. Скамейки поставили без спинок – как, например, инвалиду с ДЦП сесть на эту скамейку?»

Менеджер проектов фонда «Интеракция» Ирина Иванова говорит, что экотропы – проект совершенно новый для Беларуси, который, к тому же, реализуется в заповеднике, где нельзя применять привычные материалы и технологии – поэтому у подрядчика и строителей зачастую просто не хватает компетентности.

Тем временем в Минске

К нам попал документ внутренней отчетности Белорусского общества инвалидов (БелОИ), согласно которому на первом этаже одного из жилых домов на улице Нёманской должен был появиться реабилитационный центр для людей с инвалидностью. Однако на первом этаже дома – торговые площади и салоны.

«Наши инвалиды могли бы здесь лечиться, дети с ДЦП, другие дети, был уже проект реабилитационного центра», – возмущается председатель Минской городской организации больных рассеянным склерозом «Геном надежда» Алексей Карчевский.

Председатель Белорусского общества инвалидов Владимир Потапенко говорит, что это инвестор решил отдать БелОИ помещения не на первом, а на втором этаже здания – а БелОИ было вынуждено согласиться. Врачебной реабилитацией БелОИ вообще никогда не занималось, речь шла о реабилитации творческой. На втором этаже в «Инвацентре» сейчас – выставка картин.

Бывшая главный бухгалтер БелОИ рассказала нам о многочисленных финансовые нарушениях в организации, с которыми она не могла примириться и поэтому уволилась.