Видеофакт: Путин приехал в Минск на высоких каблуках

Видеофакт: Путин приехал в Минск на высоких каблуках7
- 1.12.2017, 8:46
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Путин шел по ковровой дорожке странной походкой и с явными затруднениями.
Президент РФ Владимир Путин 30 ноября приехал на саммит Организации Договора о коллективной безопасности в Минск на высоких каблуках. На это обратило внимание местное издание by24.org.
Согласно публикации, Путин "шел по ковровой дорожке странной походкой и с явными затруднениями", потому что на нем были "ботинки с каблуками высотой примерно 8–10 сантиметров".
Видео встречи Лукашенко и Путина опубликовал в Twitter корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов.
Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ Юрий Швец в интервью интернет-изданию gordonua.com рассказывал, что президент РФ всегда комплексовал из-за своего маленького роста.
Владимир Путин прибыл во Дворец Незалежности: В Минске начинается саммит ОДКБ с участием президентов шести стран pic.twitter.com/xUZ57qXvCC— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 30 ноября 2017 г.