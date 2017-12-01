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Видеофакт: Путин приехал в Минск на высоких каблуках

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  • 1.12.2017, 8:46
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Путин шел по ковровой дорожке странной походкой и с явными затруднениями.

Президент РФ Владимир Путин 30 ноября приехал на саммит Организации Договора о коллективной безопасности в Минск на высоких каблуках. На это обратило внимание местное издание by24.org.

Согласно публикации, Путин "шел по ковровой дорожке странной походкой и с явными затруднениями", потому что на нем были "ботинки с каблуками высотой примерно 8–10 сантиметров".

Видео встречи Лукашенко и Путина опубликовал в Twitter корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов.

Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ Юрий Швец в интервью интернет-изданию gordonua.com рассказывал, что президент РФ всегда комплексовал из-за своего маленького роста.


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