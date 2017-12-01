Фотофакт: Под Молодечно автомобиль съехал в водоем 4 1.12.2017, 19:50

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Молодая женщина не справилась с управлением и съехала в водоем.

Происшествие случилось днем 30 ноября в деревне Изобелино, Молодечненского района, сообщает rh.by. Знакомый водителя рассказал, что женщина приезжала к ним на предприятие, а через 15 минут позвонила и сообщила, что она находится в воде.

Водителя на повороте около водоема кто-то подрезал, она не справилась с управлением и въехала в водоем. Из машины выбралась через окно. Спасатели на место происшествия не поехали, машину из водоема должны были вытащить сотрудники ГАИ.

Знакомый женщины говорит, что после затопления машина еще может ездить.

«Конечно, придется много чего перебрать и просушить. Но, думаю, ездить еще будет».