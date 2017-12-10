Лучше бы Лукашенко промолчал 23 Валерий Карбалевич, «Радио Свобода»

10.12.2017, 15:35

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Клиника диктатора и развитой феодализм в действии.

Заявление Александра Лукашенко о том, что построенный за народные деньги медицинский центр в Ждановичах будет обслуживать «слуг народа» бесплатно, а народ - за деньги, вызвало в обществе шквал негативных эмоций, которые пролились в социальные сети.

Лучше бы ему помолчать, ничего не объясняя. Так было бы лучше для сохранения остатков образа «народного президента».

Но тут возникает одна большая проблема. Почти четверть века неограниченной власти объективно, независимо даже от личности сильно искажает представление о реальности. Представьте, что человек более двух десятков лет не имеет абсолютно никаких ограничений или возражений ни в политике, ни в личной жизни. Никто в стране не осмелится сказать, что глава государства не прав, ошибается. Это говорят политические оппоненты или иностранные политики - так он же враги, они же это делают только ради вреда. И вся надежда только на острое политическое чутье. Но за 23 года и оно притупилось. Ведь все это время он фактически никак не сталкивается с реальным народом. Та специально подобранная и проинструктированная массовка во время визитов в регионы или делегаты всебелорусских народных собраний создают иллюзию, имитацию общественного мнения, в которую со временем он сам начинает верить.

Эта потеря ощущения реальности регулярно проявляется в различных формах. То в виде декрета о тунеядцах, то в требовании к 1 мая ликвидировать безработицу в стране, то в регулярных появлениях на публике в образе султана в окружении красивых девушек ...

Напомню, что Лукашенко пришел к власти как непримиримый борец с номенклатурой. Во время президентской кампании 1994 года именно чиновничество было объявлено главным виновником всех бед народа. Будущий президент обещал беспощадно расправиться с негодяями, вернуть народу то, что награбили начальники, и в конце концов установить в Беларуси справедливость.

С тех пор прошло много лет и многое изменилось. Построенная Лукашенко белорусская социальная модель во многом напоминает феодальную систему эпохи абсолютной монархии. Во главе государства - владыка с ничем и никем не ограниченной властью. Как известно, феодальное общество иерархичное, сословное. У каждого сословия существуют свои отдельные права и привилегии. В патерналистском государстве, в котором огромная часть валового продукта перераспределеяется чиновничеством, неизбежно должна появиться номенклатурная каста. За выполнение тяжелой функции дележа общественного пирога эти люди должны иметь соответствующие привилегии. Логика политического процесса и функционирования патерналистского государства объективно привела к тому, что Лукашенко превратился из упорного борца с номенклатурой в ее защитника и гаранта.

Эти привилегии мы видим на каждом шагу. Существует запрет на уголовное преследование чиновника из реестра правителя без разрешения самого Лукашенко. Дворцы в Дроздах, клиника в Ждановичах, высокие пенсии госслужащим, перемещение на служебных авто, возможность лоббировать экономические проекты ради «распила» бюджетных денег и др.

Правда, есть и малоприятные обязанности. Надо присутствовать на трибунах во время матчей «команды президента», участвовать в «Минской лыжне», демонстрируя публике не очень спортивную фигуру, собирать картофель и арбузы на президентском поле в Дроздах. Ну, и большая вероятность попасть в тюрьму в случае опалы. Так и российский царь регулярно отдавал бояр недовольной толпе, которая поднимала их на вилы. Развитой феодализм в действии.

Валерий Карбалевич, «Радио Свобода»