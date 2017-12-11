Когда Лукашенко наденет часы «Луч» и пересядет с «Майбаха»? 15 11.12.2017, 8:59

5,776

Коллаж: "Радыё Рацыя"

Теоретически это сделать очень даже просто.

— Больше не буду шить из какой-то чужой ткани костюмы, а буду покупать здесь, — пообещал Александр Лукашенко, когда увидел новые «достойные» ткани, выпуск которых освоило ОАО «Камволь».

Выходит, отныне все костюмы диктатора будут только из белорусской ткани?

На какие еще товары отечественного производства следовало бы перейти правителю? С таким вопросом zautra.by обратилось к экономисту Льву Марголину.

— Вопрос, как к этому отнесутся итальянские портные, которые шьют ему костюмы. Боюсь, на белорусскую ткань они переходить не согласятся, — оценивает заявление белорусского диктатора экономист Лев Марголин. — Тогда придется покупать готовые костюмы белорусского производства в наших универмагах. Хотя тут тоже опасно: можно купить белорусские костюмы из импортной ткани.

— Действительно ли «Камволь» стал таким современным предприятием, о чем говорят официальные СМИ?

— Для этого надо ознакомиться с финансовой отчетностью. По окончании года Минфин будет публиковать официальные финансовые данные за год. Если это действительно такое уникальное предприятие, то у него будет бешеная прибыль и бешеная рентабельность. Посмотрим.

— Насколько проекты модернизации успешны по стране в целом?

— Наш опыт показывает, что успешно модернизировать предприятия государство не в состоянии. За последние 10 лет была масса попыток и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в производстве строительных материалов, но нигде успешных примеров нет.

— Какой пример, кроме костюмов, мог бы подать или озвучить правитель, чтобы побудить своих подчиненных пользоваться продукцией отечественного производства?

— Самое простое, что он мог бы сделать, это купить обувь белорусского производства, хотя она не такая и плохая, и часы фабрики «Луч», а не швейцарские. Я уже не говорю о том, что сейчас у него появилась уникальная возможность пересесть с «Мерседеса» или с «Майбаха» на «Джили», причем без особого ущерба, поскольку ему могли бы собрать автомобиль с особой тщательностью. Так что возможностей у Лукашенко масса.

В рамках импортозамещения в Беларуси производится большое количество продукции, включая лекарства. Вот, пожалуйста, переходи на все белорусское и подавай пример другим. Особенно это касается вещей, которые видны невооруженным глазом на фотографиях.

— Почему «слуги народа» не торопятся пользоваться отечественной продукцией?

— Потому что продукция не соответствует возрастающим запросам качества. А поскольку у чиновников, в отличие от большинства простых белорусов, есть возможность выбора, они и выбирают то, что лучше, в меру своих финансовых возможностей.

— Можно ли директивно заставить чиновников перейти на продукцию белорусского производства?

— Теоретически очень даже просто. Нужно открыть для них специальные магазины, где они в счет зарплаты могли бы покупать только белорусскую продукцию, только белорусские промышленные товары и получать только белорусские услуги. Иным способом заставить их это делать нельзя.

— Помогает ли политика импортозамещения белорусской экономике?

— Нет, потому что она осуществляется за счет государственных предприятий, а госпредприятия вообще не могут проводить эффективно программы импортозамещения. Во-вторых, политика импортозамещения создает определенные льготные условия для белорусских предприятий, искусственную льготную среду. Только конкуренция может заставить предприятие не стоять на месте, а интенсивно двигаться вперед.

Никакого искусственного импортозамещения быть не должно, так как нельзя все товары и услуги производить с одинаково хорошим качеством. Когда в стране предприятия в основном частные, то в первую очередь развиваются те сектора экономики, в которых производится промышленная и сельхозпродукция, конкурентные услуги. И только тогда страна движется вперед.