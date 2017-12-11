Белоруска в Люксембурге: Минимальная зарплата здесь в 20 раз выше, чем у нас 11.12.2017, 9:49

Двадцатисемилетняя белоруска Наталия Ермакова-Цюпа переехала в Люксембург с мужем и дочерью совсем недавно.

Великое герцогство Люксембург — одно из самых маленьких государств не только Европы, но и мира. Его площадь всего-навсего 2600 кв. км, а население составляет немногим больше полумиллиона человек. Однако это тот самый случай, когда размер не имеет значения.

Двадцатисемилетняя белоруска Наталия Ермакова-Цюпа переехала в Люксембург с мужем и дочерью совсем недавно, но уже успела полюбить эту страну. За что? Читайте в материале tut.by:

«Начало моей иммиграционной истории было положено в 2012 году, когда, выйдя замуж за украинца, я переехала из Минска в Киев. Работала в одной крупной украинской IT-компании аффилиат-менеджером — специалистом с широким спектром функциональных обязанностей, одновременно выступающим в роли маркетолога, пиарщика и менеджера по работе с клиентами.

Некоторое время спустя мне поступили сразу два предложения о работе на аналогичной должности: из Мальты и из Люксембурга. В моем случае чаша весов склонилась в сторону второго варианта.

По правде говоря, мы с мужем и раньше задумывались о переезде в Западную Европу. Причин тому было несколько. Во-первых, хотелось чаще путешествовать и сделать этот процесс более доступным с точки зрения временнЫх и материальных затрат. Во-вторых, мы считаем важным, чтобы наша маленькая дочь имела возможность учить европейские языки, находясь непосредственно в языковой среде. Ну и, в-третьих, муж увлекается фотографией, так что у него «бонусом» появились бы новые локации для съемок.

И вот уже целый год мы живем в очень живописном городке Эштернахе, который насчитывает всего около пяти тысяч жителей и, будучи основанным в 7 веке, считается древнейшим городом Люксембурга.

Сначала на основании рабочей визы я получила вид на жительство сроком на один год. А недавно он был продлен еще на три года с правом на все социальные выплаты и льготы. Гражданство Люксембурга можно получить после пяти лет проживания в стране. Естественно, все это время потенциальный заявитель должен находиться здесь на законных основаниях и платить налоги. К слову, уровень подоходного налога в этой стране (вопреки стереотипам) достаточно высок, а вот что касается холдингов — для них здесь действительно созданы максимально комфортные условия.

Тем не менее и простым гражданам жаловаться не приходится. Если говорить о конкретных цифрах, то для нас, выходцев из постсоветских стран, покажется «нереальной» минимальная заработная плата в Люксембурге, которая составляет 2000 евро, в то время как в Беларуси она почти в 20 (!) раз меньше.

Да, действительно, продукты дороже: хлеб стоит 1−3 евро, литр молока — около 1 евро, а, скажем, свинина — 8−12 евро. Но, с другой стороны, жители Люксембурга (и мы не исключение) часто ездят за продуктами в соседнюю Германию, где цены раза в два ниже. Там, потратив 60−80 евро, можно загрузить багажник еды.

Аренда жилья в Люксембурге достаточно дорогая, но цены варьируются в зависимости от города. Например, в столице квартира-студия (30−35 кв. м) обойдется примерно в 1000 евро. В Эштернахе мы за эту сумму снимаем двухуровневую квартиру площадью 80 кв. м.

Что касается медицинского обслуживания, то по карте социального страхования возвращается 80% стоимости услуг врача. Это также распространяется на моих мужа и дочь. Кроме того, дополнительно можно оформить частную страховку (в моем случае это делает работодатель), которая покрывает оставшиеся 20%. Недавно мне пришлось идти на прием к врачу. Стоимость визита и минимальное обследование составили 60 евро. Благодаря страховке мне вернулась вся сумма.

Пока в нашей семье работаю только я. Муж присматривает за дочерью, которой два с половиной года. Сейчас как раз занимаемся ее оформлением в детский сад. К слову, детские сады в Люксембурге делятся на государственные и частные.

Принципиальных различий между ними нет. Просто государственные организованы за счет бюджетных средств и курируются городскими властями, а частные — создаются по индивидуальной инициативе. Все они прекрасно оснащены, количество детей не превышает 8−10 человек в группе.

В то же время и за те, и за другие придется платить. Но бОльшую часть затрат компенсирует государство, а размер оставшейся части зависит от величины дохода на семью. Действует принцип: чем больше зарабатываешь, тем больше платишь. Скажем, если доход на семью составляет около 2000 — 2500 евро, то плата не будет превышать 100 евро, но если в общей сложности члены семьи зарабатывают 15 000 — 20 000 евро, то придется выложить уже около 1000 евро.

Вообще, в Люксембурге очень рано отдают детей в сады. В среднем в шесть месяцев — год. В первую очередь это связано со сроком оплачиваемого декретного отпуска. По желанию родителей он составляет либо полгода (в таком случае пособие по уходу за ребенком выплачивается в размере 100% от заработной платы), либо год (с выплатами в размере 80% от заработной платы). По прошествии года второй родитель может уйти в декрет еще на полгода — здесь приветствуется, когда декретный отпуск делят между собой и мать, и отец малыша. И еще один интересный момент: когда ребенок идет в школу или еще до начала его учебы один из родителей также имеет право взять от 3 до 6 месяцев оплачиваемого отпуска, чтобы помочь маленькому школьнику адаптироваться к новому этапу его жизни.

Кстати, обязательное образование здесь начинается еще на дошкольном этапе. С 4 лет дети должны посещать так называемые Spillschouls — в переводе с люксембургского «игровые школы». Основная цель таких учреждений — развить сенсорные навыки, познакомить малышей с азами математики и люксембургского языка, который представляет собой «конгломерат» французского и немецкого. Попутно замечу, что все вышеперечисленные языки имеют статус государственных. Так что здесь совершенно нормальным считается начать произносить фразу на одном языке, продолжить — на другом, а закончить — на третьем. И все же языковой барьер у меня до сих пор присутствует, несмотря на то, что я получила диплом минского иняза, в университете изучала английский и итальянский. Справедливости ради надо сказать, что английским здесь владеют практически все, но для большей свободы общения я учу еще и французский.

Больше всего по приезде меня поразила небывалая, прямо-таки сказочная тишина. Все так чинно и неторопливо. С другой стороны, мне как человеку, привыкшему жить в крупных городах, порой не хватает «движа». Развлечений здесь действительно немного. За ними нужно ехать в соседние страны — благо недалеко.

А вообще, походу в клуб размеренные люксембуржцы, скорее, предпочтут трекинг (пешеходный туризм. — Прим. автора), пользующийся особенной популярностью зимой, когда, попивая горячий глинтвейн, можно любоваться великолепными пейзажами с высоты очередного холма. Люксембург — невероятно красивая страна. Здесь большое количество чудесных старинных замков, которые непременно стоит посетить. И все они находятся в обрамлении захватывающей дух природы.

В сезон люксембуржцы также любят выезжать на горнолыжные курорты во Францию или Бельгию. Кстати, говоря о курортах, не могу не упомянуть, что в Люксембурге есть город Мондорф-ле-Бэн, широко известный своими СПА-комплексами.

Еще хотелось бы развеять миф о том, что Люксембург исключительно страна банков. В действительности же банки сконцентрированы всего в двух районах столицы, а страна в целом достаточно аграрно ориентирована и представляет собой множество небольших поселений с высоко развитым фермерским хозяйством. Здесь есть свои производства, например, мясо-молочной продукции. Они едва ли могут удовлетворить потребности даже собственного населения, но, тем не менее, люксембуржцы по праву гордятся высоким уровнем организации сельскохозяйственной отрасли.

Географическое положение сильно повлияло на менталитет люксембуржцев. Они представляют собой нечто среднее между французами и немцами и сами про себя говорят следующее: «Мы стильные, как французы, и организованные, как немцы. В противном случае, у нас не было бы того, что мы имеем». Очень забавно и умилительно, насколько серьезно жители этой «маленькой, но гордой» страны расценивает свою роль в контексте истории. Например, если спросить у них, что происходило на этой территории во время Второй мировой войны (в 1940 году Люксембург довольно быстро был оккупирован Третьим рейхом. — Прим. автора), они ответят, что мужественно сражались против фашизма, хотя почти ничего общего с реальностью это не имеет — сил и возможностей оказать сопротивление у страны попросту не было.

Местные довольно замкнуты, но если обратиться к ним за помощью, они всегда готовы ее предоставить. Собственно говоря, отношение к иммигрантам (а их здесь около половины населения) весьма доброжелательное — к тем, естественно, которые проживают здесь легально.

Не могу сказать, что я тоскую по Беларуси, скорее, по близким мне людям — родителям и сестре. Но я всегда рада приехать в Минск. Замечаю, насколько лучше и интереснее он стал в последнее время.

Уезжать из Люксембурга пока не собираюсь. Здесь здорово. Правда, порой ощущается недостаток общения за пределами семьи и работы. Но, думаю, это дело времени».