У рубля могут быть трудности 11.12.2017, 9:58

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Происходящее на рынке валют – это очень тревожный звонок.

Как дефицит иностранной валюты повлияет на курс доллара, евро и рубля?

Экспертным мнением с изданием myfin.by поделилась финансовый консультант TeleTrade Жанна Кулакова.

– На минувшей неделе вышла статистика от Национального банка по валютным операциям на нашем внутреннем рынке, которая заставила меня несколько пересмотреть свои дальнейшие прогнозы относительно белорусского рубля.

Получилось так, что в ноябре, если учесть операции предприятий, нерезидентов и населения, у нас образовался дефицит иностранной валюты, то есть был чистый спрос в размере 135 млн долларов. Произошло это впервые с декабря 2016 года. Физлица явно сбавили темпы продажи валюты, а ведь именно они были столпом валютной стабильности.

И хотя такая ситуация сложилась впервые за год, на самом деле в октябре и в августе рынок был буквально в шаге от дефицита. То есть, насколько я вижу, этот дефицит назревал и не является случайным.

Что могло повлиять на физлиц? Снижение процентных ставок, возможно, у кого-то заканчиваются сбережения, возможно – растут девальвационные ожидания. Это очень тревожный звонок. Если наш рынок лишится поддержки от физических лиц, а предприятия продолжат также активно скупать валюту, то у белорусского рубля могут быть трудности.

Если ранее я называла темпы ослабления белорусского рубля в пределах 3-5% в год. Но если дефицит сохранится, то эту планку можно повысить до 15% в год. Очень важна будет статистика января и февраля следующего года.

За последнюю неделю белорусский рубль подешевел – он и дальше продолжит слабеть. Хорошо подорожал доллар – на 1,2%, евро вырос символически – на 0,4%, а российский рубль практически не изменился – было небольшое колебание, меньше 0,1%.

В среду будет заседание Федеральной резервной системы США, где, возможно, скажут что-то конкретное по поводу ключевой ставки и это повлияет на курс доллара. Но пока перспективы евро выглядят более интересными.