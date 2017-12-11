«Понимаю, что сейчас доходы по 200 рублей, но дайте возможность работать» 13 11.12.2017, 11:19

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Крик души инвалида с детства из Бреста.

Не прошу, чтобы государство меня содержало. У меня голова на плечах есть… Просто дайте мне возможность заработать!

Инвалид с детства рассказала, с каким отношением к себе ей постоянно приходится сталкиваться и как ее семье удается выживать на социальную пенсию и небольшую зарплату.

Прийти в редакцию b-g.by Маша (имя из этических соображений изменено — прим. авт.) решилась после того, как по ТВ посмотрела сюжет о жизни инвалидов. В тот день она на почте получила пенсию, с собой молодая женщина принесла квитанцию, в которой значился ее размер. Также прихватила трудовую книжку и уже расторгнутый трудовой договор с последнего места работы.

Про отношение к инвалидам

Мне 32 года, у меня ДЦП и пожизненно 2-я группа инвалидности. Передвигаться могу только с тростью. Сейчас я не состою ни в одной организации для инвалидов. Когда у меня не было ни мужа, ни ребенка, я бывала там на всяких утренниках, получала подарки, участвовала в организуемых для таких же, как я, людей экскурсиях и поездках. Но сейчас мне нужно не это. Считаю, что социальная служба может дать лишь что-то по мелочам молодым инвалидам, которые не в состоянии организовать свой быт и досуг. К примеру, научить простейшим навыкам самообслуживания, организовать выход в театр или кино. А что делать тем, у кого семья? На свой вопрос часто слышу ответ: «У тебя же есть муж, вот пусть он и зарабатывает!»

Несмотря на ДЦП и группу инвалидности, я никогда не чувствовала себя инвалидом. Хотя было время, что я вообще ходить не могла. Ненавижу слово «инвалиды», я бы называла их «особенные люди».

У меня есть семья. Не только мама с папой, а своя. Муж, с которым мы живем вместе уже 6 лет, и сын, которому скоро исполнится 4 года. Муж у меня здоровый, я имею в виду, что он без группы инвалидности.

Сына я родила в 28 лет. Когда пришла становиться на учет по беременности, мне прямо с порога сказали: «А может, аборт?» Мол, таким, как я, по медицинским показаниям аборт полагается. Могу даже процитировать: «Сделаем тебе аборт без шума и пыли, без боли и бесплатно». Конечно, не согласилась, тогда мне прямым текстом заявили, что я рожу инвалида. Я ответила: кого рожу, того и растить буду. Регистрироваться нужно было по месту жительства, а я пришла по месту прописки. Как же они обрадовались, когда выяснилось, что я пришла не туда!

Поражает порой прямота выражений работников социальной службы. Когда я пришла узнать про адресную помощь, одна из них мне ответила: «А я не вижу у вас трудного материального положения. Вся страна так живет!»

«Видимо, в нашем государстве законодательством не предусмотрено, что у инвалида может быть семья и дети».

Про доходы и статьи расходов

Я получаю социальную пенсию по инвалидности в размере 187 рублей 92 копеек. У мужа зарплата 450 рублей. На семью он отдает половину. Я же не могу забирать у него все. Ему нужно оплачивать проезд на работу из деревни в город и обратно, а там еще дважды поесть. У него смена длится 12 часов.

Я трачу деньги на ребенка и семью. Мы занимаем одну комнату в большом доме, собственником которого является мой отец. Живя с родителями, мне стыдно питаться полностью за их счет. Я продукты покупаю или даю на них деньги. Больше что-либо купить за свою пенсию у меня обычно не получается.

Дневка в детском саду составляет 2 рубля 37 копеек. Умножаем их на количество рабочих дней и получаем сумму, которую я заплачу за сад до 15-го числа сего месяца.

Мобильный телефон пришлось взять в кредит. Просто мой прежний телефон «умер» от старости. Другого выхода, кроме как кредит, не было, благо справка о доходах для этого не требовалась. Я взяла самый дешевый мобильный. Сейчас ежемесячно плачу за него по 19 рублей.

Ребенок ходит в основном в одежде, что осталась от моих племянников. Но я все делаю для того, чтобы он ничем не отличался от других детей. В этом году, чтобы собрать его в садик, я потратила 250 рублей. Это средства из зарплаты мужа и моей пенсии.

У меня очень быстро изнашивается обувь. Это из-за походки, ведь у меня двойной вывих бедер. Порой одной пары не хватает на месяц. Мне положена ортопедическая обувь, но мне больно в ней ходить, стираю ноги до волдырей. Потому приходится обувь покупать самой.

Для себя я покупаю только простейшие средства гигиены. Допустим, хочется краску для волос, стою и думаю, купить или нет. Ухожу обычно ни с чем, ведь тогда придется в чем-то другом отказать. Проблема в том, что отказать придется даже не себе, а, возможно, своему ребенку.

«Обращаться на биржу труда у меня желание отбили раз и навсегда. Мне там в открытую сказали, мол, ты чего сюда пришла, здесь здоровым работы нет».

Про работу и трудоустройство

Когда я обращаюсь по поводу приема на работу, единственная фраза, которую постоянно слышу: «Мы вам позвоним!» Но на этом все и заканчивается. У меня, к сожалению, нет никакого специального образования. Сама, конечно, в этом виновата, ведь училась в педуниверситете, но так его и не окончила. На образование сейчас нужно сначала деньги заработать. А я этого сделать не могу.

Пенсия у меня социальная потому, что работала я всего полгода. В моей трудовой книжке две записи о приеме на работу. Первый раз, по сути, меня уволили по сокращению, но запись в трудовой сделали «в связи с окончанием срока трудового договора». Ко мне подошли и сказали: «Работы для вас нет, пишите заявление об увольнении!»

Второй раз меня взяли на работу на время декрета другой работницы. До ее выхода оставалось полгода. Но отработать я смогла всего лишь 3 месяца. Туда прислали человека по распределению, и мне пришлось место освободить. Не знаю, что там было на самом деле, но мне объяснили так.

Обращаться на биржу труда у меня желание отбили раз и навсегда. Мне там в открытую сказали, мол, ты чего сюда пришла, здесь здоровым работы нет. В трудоустройстве на государство я и не надеюсь, вряд ли оно мне что-то даст.

Раньше для таких, как я, людей была трудовая реабилитация. Мы работали, и нам хоть чуть-чуть, но платили при этом. Кстати, и на моем последнем месте работы, где у меня было 0,5 ставки, зарплата была всего 100 рублей. Но, получая пенсию и вот такую зарплату, я умудрялась еще и немножко откладывать.

Пытаюсь найти работу через интернет. Я вычитала, что ремесленникам разрешили поделки через интернет продавать. Вот поеду в налоговую, чтобы узнать, так ли это. Вроде ремесленники теперь могут платить только небольшой единый налог. Я занимаюсь бисероплетением, изготовлением канзаши (это такие бантики из атласных лент), иконы вышиваю. Но это у нас не продается. Может, мне удастся через интернет свои работы реализовать? Богатой вряд ли стану, но надеюсь хоть на какой-то довесок к нищенской пенсии.

Про адресную помощь и льготы

Инвалиды могут раз в год обратиться в социальную службу за адресной помощью. Недавно попыталась это сделать и я. Пришла и спросила, что нужно для получения единовременной адресной помощи. Меня поразило то, что если я живу с родителями, то чтобы получить ее, считают и их доходы, то есть всех со мной совместно проживающих. Комиссия создается из соцработников, которые выезжают на место и все учитывают. Объясните, пожалуйста, какое отношение родители имеют к моей семье, когда у меня давно уже есть муж и ребенок?! Виноваты, конечно, не соцработники, это все прописано в документах сверху.

Как-то принесла чек, чтобы мне компенсировали затраты на обувь. Первый раз за три года. У меня 36-й размер ноги, и я себе обувь покупаю в детском магазине. Там подобрать ее мне проще и по качеству, и по цене. Но ко мне сразу возникли вопросы, мол, пишешь, обувь для себя, а она детская. Мое заявление приняли, но сказали, что сейчас у них денег нет. Мол, они подумают, что можно сделать. Пока думают.

По оплате детсада у меня тоже льгот нет. Видимо, в нашем государстве законодательством не предусмотрено, что у инвалида может быть семья и дети. Сына я отдала в детский сад, когда ему было 2 года и 4 месяца. У заведующей спросила про льготы по оплате для родителей-инвалидов. Она достала какую-то большую книжку, полистала и сказала, что «моя инвалидность на ребенка не распространяется». Так что плачу за детсад, как все. Помимо этого, как все, сдаю деньги на всякие бытовые и гигиенические принадлежности для ребенка.

Льгота на лекарства распространяется только на меня. Оказывается, у врачей есть список тех, которые инвалиды могут получить за 10% оплаты. Но бывало, что эти препараты просто не помогали. Когда болею, то покупаю лекарство за полную стоимость. Если заболевает мой ребенок, тоже плачу за него по полной.

Если бы вы знали, сколько справок нужно собрать, чтобы получить гуманитарку! А одежда и прочее там порой такое, что стыдно их брать. Да, я не могу купить одежду и хожу в чужих вещах. Но не в гуманитарке. Мне родственница отдает то, что становится ей мало.

Я понимаю, что сейчас у многих семей доходы в 200 рублей или чуть больше на человека. Поймите, я не прошу, чтобы государство меня содержало. У меня голова на плечах есть и руки работают. Просто дайте мне возможность заработать!