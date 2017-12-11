Виктор Рубцов: Нужно сменить лысую резину, из которой давно торчит корд 5 11.12.2017, 12:28

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Виктор Рубцов

В уходящем году уже произошли важные перемены – белорусы поверили в свои силы.

Об этом пресс-службе БНК заявил гомельский видеоблогер и автор популярного YouTube-проекта «Роторная жатка» Виктор Рубцов.

— Какие главные итоги 2017 года — для Беларуси, для оппозиции, для вас лично?

— На мой взгляд, этот год был полон значимыми событиями. Первое важное событие — это акции протеста против декрета №3. Десятки тысяч белорусов впервые вышли на подобные акции протеста и впервые вынудили власти уступить. Накал страстей зимой-весной был такой, что многие почувствовали в себе силу и поверили в себя, поверили в перемены здесь и сейчас. И перемены произошли, многие почувствовали в себе силу и поверили в себя. Конечно, также хочется отметить защиту Куропат. Это было что-то волшебное — в том смысле, что белорусы снова показали, что готовы стоять до конца, стоять до конца не за материальные блага, а за идею, за свои моральные ценности.

Такое начало года однозначно объединило граждан, они поняли, чего стоит солидарность. И это находит подтверждение в реакции на трагедию, которая произошла в Печах. Люди высказали свое возмущение так громко, что заставили Лукашенко наклонится в очередной раз, а генералов — нервно ерзать в своих креслах.

Лично для меня этот год стал годом борьбы, даже бы я сказал отчасти творческой борьбы. Начал я его на баррикадах, в первых рядах, и продолжил на поле интернет-пространства. На баррикадах встретил единомышленников Сабурова Диму и Шапорова Артема, вместе мы организовали YouTube-канал, на котором выкладываем свои видео, рассказываем о походах к чиновникам и делимся нашим видением ситуации в Беларуси. Проект успешно развивается и уже принес множество маленьких побед в моем родном городе. А это очень мотивирует продолжать начатое.

— Как добиться того, чтобы следующий год был для нас еще более успешным?

— Оппозиция должна стать единым кулаком. Это порой очень сложно, ведь каждый видит перемены по-своему. Тем не менее, хотелось бы, чтобы сторонники перемен нашли точки соприкосновения и объединились хотя бы по принципу «враг моего врага — мой друг». Оппозиции, всем нам, нужно развивать успехи этого года и объединять вокруг себя людей.

— Чего бы вы пожелали белорусам в 2018 году?

— Осознания своей силы, осознания себя как нации. Тогда и уйдет безразличие к проблемам сограждан. Мы все одна семья, и нас нельзя делить на тунеядцев и предпринимателей, на работяг и колхозников и так далее. Только в наших силах умножить таких делителей на ноль. Ну и, конечно, чтобы мы наконец в 2018 сменили лысую резину, из которой уже давно торчит корд.