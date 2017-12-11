Эксперт: До сих пор неизвестно, на что идут средства от «автопобора» 9 11.12.2017, 12:38

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Около половины владельцев зарегистрированных в Беларуси автомобилей игнорируют требование техосмотра.

Как заявил заместитель начальника предприятия «Белтехосмотр» Владимир Пиульский, 1 миллион 200 тысяч транспортных средств своевременно не прошли техосмотр.

Поводом к обсуждению ситуации стала резонансная авария 2 декабря напротив торгового центра «Замок» в Минске, когда грузовик ЗИЛ наехал на пешеходов, которые шли на зеленый сигнал светофора. В результате 11-летняя девочка погибла на месте, четыре человека попали в больницу, передает «Радыё Свабода».

Экспертиза подтвердила слова водителя: у машины отказали тормоза. Позже стало известно, что от 2015 году этот автомобиль не проходил государственной техосмотр.

«До сих пор неизвестно, на что идут средства»

Председатель Ассоциации водителей и владельцев автотранспорта Олег Маркевич говорит, что подобную ситуацию предсказывали сразу после того, как в 2013 годуЛукашенко подписал закон о государственной пошлине на допуск автомобилей к дорожному движению.

«Побор на автомобиль», как его сразу окрестили люди, взимается во время прохождения технического осмотра. Владельцы автомобилей возрастом до 10 лет платят сразу двойную сумму, так как проходят процедуру раз в два года.

Размер нового налога - от 3 до 25 базовых величин, зависит от массы авто и его принадлежности физическому или юридическому лицу. В среднем сумма налога за год до 200 рублей.

«Власти должны пересмотреть этот бессмысленный побор, так как накал в обществе подступает к критической отметке, - считает Олег Маркевич.- Автомобилист - это средний класс или по крайней мере близкая к нему прослойка. 3 миллиона частных автомобилей умножьте хотя бы на одного водителя. Уже получите половину из тех, кто имеет право голоса».

По словам Олега Маркевича, возможно, государственная пошлина воспринималась бы не так негативно, если бы, во-первых, ее размер соответствовал зарплате, а во-вторых, если бы людям понятно объяснили, куда идут деньги.

«До сих пор неизвестно, на что идут средства, - говорит он. - Похоже, что налог введен, чтобы закрывать другие дырки - грубо говоря, ремонтировать дубинки омоновцам, которые быстро стираются. В любом случае мы эти деньги не увидим, так как налог виртуальный - чтобы набивать дырявые карманы в других областях. Немного перефразирую покойницу Валерию Новодворскую, которая говорила о коммунистах, но подходит и нашим руководителям: дайте нашему правительству в аренду Сахару, то через год надо будет завозить туда песок...».

Эксперт убежден, что это происходит из-за того, что в Беларуси «нет разделения властей: что хотят, то и воротят».

На учете в Госавтоинспекции Беларуси стоит около 4 миллионов единиц техники, включая легковые, грузовые автомобили, спецмашины, мотоциклы и т.д.