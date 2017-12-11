«Чтобы мир строился на фундаменте правды и справедливости» 1 11.12.2017, 12:53

В «Витебских Куропатах» освятили могилы и кресты.

12 ноября активисты во главе с лидером инициативы «Хайсы» Яном Державцевым установили памятный крест в Воробьевом лесу, который находится в 6 километрах от Витебска. Инициативная группа укрепила большой шестиконечный крест, который теперь виден с трассы Витебск — Городок, а также проезжающим по железной дороге, пишет vkurier.by.

В субботу, 9 декабря, настоятель костела святого Антония в Витебске Вячеслав Борок освятил кресты и могилы в Хайсах.

У Всевышнего отец Вячеслав просил:

- И пусть наша вера в могущество Божье содействует в том, чтобы мир изменился к лучшему, чтобы он строился на фундаменте правды и справедливости… Пусть каждый, кто принял несправедливую смерть в этом лесу, дождется воскрешения.

На освещении крестов в Хайсах присутствовал ответственный секретарь Консервативно-христианской партии БНФ, председатель комиссии Сойма по Куропатам и Чернобылю Александр Чехольский:

- Осуществлено большое дело. Я много лет занимаюсь благоустройством Куропат и знаю, что это такое. Хорошо, что здесь есть такой человек, как Ян Державцев, что он взял на себя ответственность за «витебские Куропаты».

Яном Державцевым собраны свидетельства местных старожилов о том, что происходило в этом лесу в довоенное время. Например, Гончаров Дмитрий хорошо помнит машины, ходившие в лес, и выстрелы в вечернее время, и форму военных.

Местный житель Алексей Никитин рассказал, что его бабушка нередко делилась с внуками воспоминаниями:

- Бабушка моя в полутора километрах отсюда жила и говорила, что каждую ночь слышали здесь выстрелы. И все местные жители знали, что НКВД тут расстреливало, а никакие не немцы. Но люди очень боялись про это рассказывать. Если только шепотом, чтобы дети другим, не дай боже, не передали.

Имена некоторых убитых граждан установлены инициативной группой — председатель одного из местных колхозов Ромашка Антон Иванович, обвиненный в участии «в польской подпольной организации», учительница из Лиозненского района Данцит Ольга Александровна, латышка.

- И мы будем добиваться, чтобы поиски продолжались, — сказал Ян Державцев. — Но с научными исследованиями настоящая большая проблема. А пока что захоронения зондируют черные копатели, и свежеразрытые могилы тому свидетельство.

Ян Державцев рассказал, что большинство гильз, найденных в лесу под Хайсами от американского пистолета «Кольт» 45 калибра. При выстреле в затылок из такого оружия входное отверстие в черепе будет небольшим, а при выходе наоборот. Лицо, в таком случае, превращается в месиво, а лицевые кости черепа разваливаются на части.

29 октября этого года оргкомитет Хайсы, БХД и КХП-БНФ похоронили останки жертв, которые были расстреляны в урочище Хайсы недалеко от Витебска и были найдены после работы 52-го поискового батальона в апреле-мае 2017 года.

Напомним, что в 2017 году в Хайсы был командирован старший научный сотрудник Института истории АН Беларуси Олег Иов. В апреле-мае он следил за раскопками, который проводил 52–й отдельный специализированный поисковый батальон. Ученый привел длинный список критериев, по которым было установлено, что расстрелы в Хайсах имели место не позже 1938 года. Официальное заключение специалистов Института истории было отправлено в Витебский райисполком и в Следственный комитет в начале июня. Однако чиновники, как утверждает лидер инициативы «Хайсы» Ян Державцев, не принимают никакого решения, ссылаясь на то, что официальные выводы поисковой экспедиции еще не готовы.

На Яна Державцева на основании заявления председателя Мазоловского сельсовета был составлен протокол по статье 23.43 КоАП («Нарушение законодательства об захоронениях»). Судебное заседание состоится 12 декабря в суде Витебского района (улица Правды, 34). Начало в 9.30.