Дмитрий Бондаренко: Белорусам надо быть готовыми к распаду Российской империи 3 12.12.2017, 9:18

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Беларусь должна стать частью Европы в политическом и военном плане.

Правительство Беларуси еще 6 декабря одобрило проект в рамках программы «союзного государства» о совершенствовании объектов военной инфраструктуры, которые предназначены для совместного использования с Россией.

Что это означает на практике? На этот и другие вопросы Charter97.org отвечает координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

- Что на самом деле стоит за формулировкой «военная инфраструктура союзного государства»? Можно ли говорить, о том что в Беларусь будут введены российские войска?

- Уже можно говорить – и этого не скрывает руководство Министерства обороны Беларуси – что на белорусские склады будут поставлены российские танки, БТРы и другая военная техника.

Мы имеем абсолютно открытую границу с Россией, которую российские войска могут пересечь в любой момент.

Хочу напомнить, что ранее, когда шла речь о военно-воздушной российской базе на территории Беларуси, министр обороны заявлял, что в этом нет необходимости, потому что Беларусь располагает несколькими десятками подготовленных аэродромов, и в случае необходимости сотни российских самолетов в любой момент могут быть на них размещены.

Сегодня можно сказать, что учения «Запад-2017» выполнили свою гибридную функцию и постепенно подготовили общественное мнение к тому, что российские войска будут на территории Беларуси.

Заметьте, в официальных СМИ постоянно говорилось: «Нет, ничего не будет, никакого размещения не будет!». А сейчас уже по факту белорусских граждан проинформировали, что у нас будет размещаться российская военная техника и в любой момент могут быть переброшены войска.

В любой нормальной стране вначале было бы всенародное обсуждение, дискуссия в медиа, выслушивание мнений специалистов. У нас же просто поставили перед фактом: Беларусь в военном плане уже часть территории империи. О каком «союзном государстве» в этом плане может идти речь, если понятно, что в военном смысле – это Российская Федерация.

- Какие исторические ассоциации в связи с этим у вас вызывает белорусское правительство? Можно ли говорить, что оно действовало, как «немой сейм» Речи Посполитой в 1793-м?

- Если говорить в историческом плане, надо вспомнить, что первый раздел Речи Посполитой был в 1772 году, а гродненский или «второй немой» сейм произошел в 1793 году. То есть, страны-соседи, в первую очередь Россия, использовали ту же стратегию захвата – «тихой сапой».

Единственная разница в том, что Беларусь была последние 200 лет в составе Российской империи, царской и советской, а период независимости длился всего около 20 лет. То есть, мы по большому счету не выходили из состава империи по-настоящему.

Власть Лукашенко – это не более чем власть правителя союзной республики с более расширенными атрибутами.

- Какие еще последствия для Беларуси и ее соседей, кроме быстрой переброски российский войск, будет иметь возникшая сегодня ситуация?

- Важно понимать, что на Западе есть военные и есть политики. Военные давно считают белорусскую армию частью российской. Это было твердо зафиксировано на саммите НАТО в Варшаве.

Переброска небольших подразделений Альянса в страны Балтии, Польшу, Румынию как раз была связана с военной активностью России именно в Беларуси. Эти батальоны являются небольшой силой сдерживания как раз против совместной российско-белорусской военной группировки.

А политики Запада и Украины работают на то, чтобы попасть на российский рынок в условиях санкций и встречных контр-санкций. Эта схема была отработана еще режимом Саакашвили, когда была война Грузии с Россией, а вся контрабанда вин, «Боржоми» и других товаров шла через Беларусь, и граждане Грузии попадали в РФ с территории нашей страны.

Таким же образом сейчас Беларусь является контрабандным хабом, и Лукашенко нужен западным руководителям и украинской власти именно для проникновения на российской рынок, а также для импорта российских нефтепродуктов.

Поэтому военные НАТО осознают угрозу от сложившейся ситуации, а политики больше думают про экспортные и контрабандные потоки. А белорусский народ поставлен в такое положение, что люди должны думать о том, как продержаться хотя бы месяц, потому что если не будет работы – человек просто не сможет выжить, оплатить коммуналку и так далее. Вполне вероятно, что это одна из целей России в отношении Беларуси - удерживать белорусов в таком экономическом положении, чтобы они не могли помыслить о сопротивлении.

- Какой должна быть реакция стран, как входящих в блок НАТО, так и Украины? Что могут сделать общественные активисты и оппозиционные политики внутри Беларуси?

- Как уже часто бывало в истории, будущее Беларуси будет зависеть от глобальных процессов и от процессов, происходящих в регионе.

Сейчас эксперты говорят о том, что Россия рассчитывает дестабилизировать Европейский Союз, рассчитывает внести раскол в общую позицию стран Запада. А Запад, в первую очередь – США, понимая опасность действий РФ, «засветившейся» во время аннексии Крыма и войны на Донбассе, вводит против нее санкции.

Вполне вероятно, что Россия повторит судьбу Советского Союза, когда огромные военные группировки стояли в европейских странах, Берлин был частью советского блока, началась экспансия в Афганистан, в Африку (Анголу и Мозамбик), Никарагуа, Гренаду – а потом в один момент советская империя рухнула.

Мне кажется, что Россия повторит судьбу Советского Союза. Чем больше Путин будет финансово поддерживать Лукашенко, тем быстрее распадется Россия. Беларуси надо быть готовой к распаду Российской империи, а белорусским лидерам надо использовать этот момент для того, чтобы страна вошла в нормальное европейское сообщество – как в экономическом, так и в политическом, и военном плане.