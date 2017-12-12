Российским олимпийцам разрешили поехать на Игры под нейтральным флагом 15 12.12.2017, 13:30

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Принять участие в Олимпиаде смогут только «чистые» спортсмены.

Олимпийское собрание Олимпийского комитета России (ОКР) приняло решение об участии российских спортсменов в Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее в нейтральном статусе, пишет bbc.com.

Собрание единогласно поддержало принятое накануне заявление комиссии спортсменов ОКР о поддержке российских атлетов, выразивших готовность принять участие в Играх. Об этом сообщил президент ОКР Александр Жуков.

В собрании участвовали Жуков, министр спорта России Павел Колобков, главы национальных спортивных федераций и члены исполкома комитета. Оно проходило в закрытом режиме.

Потенциально разрешение на поездку в Корею после проверок могут получить более 200 российских спортсменов, но это предварительные цифра - все будет зависеть от приглашений Международного олимпийского комитета, добавил он.