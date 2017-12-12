Яндекс: Самым популярным поисковым запросом в Беларуси в этом году был «День Воли»2
- 12.12.2017, 14:35
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Аналитики изучили поисковые запросы белорусов.
Аналитики Яндекса изучили поисковые запросы и выяснили, какие события, люди и вещи вызвали в этом году повышенный интерес белорусов, сообщили nn.by в корпорации.
События в Беларуси, которые искали активнее всего:
2. Поиски мальчика в Беловежской пуще
3. Славянский базар в Витебске
4. Повышение бюджета прожиточного минимума
5. День города Минска