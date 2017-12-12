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Яндекс: Самым популярным поисковым запросом в Беларуси в этом году был «День Воли»

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  • 12.12.2017, 14:35
  • 1,081
Фотo: EPA

Аналитики изучили поисковые запросы белорусов.

Аналитики Яндекса изучили поисковые запросы и выяснили, какие события, люди и вещи вызвали в этом году повышенный интерес белорусов, сообщили nn.by в корпорации.

События в Беларуси, которые искали активнее всего:

1. День Воли в Минске

2. Поиски мальчика в Беловежской пуще

3. Славянский базар в Витебске

4. Повышение бюджета прожиточного минимума

5. День города Минска


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