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Белорусы требуют от властей разобраться в деле Максима Мархалюка

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  • 5.12.2017, 15:48
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Мальчик пропал в Беловежской пуще более двух месяцев назад.

Всего за два дня петиция по поводу исчезновения и поиска Максима Мархалюка собрала почти 2 тыс. подписей. Авторы направят Лукашенко, а также в СК, МВД и Генпрокуратуру письмо о своем беспокойстве за судьбу мальчика, пишет kp.by.

- Самая масштабная поисковая операция закончилась безрезультатно. Выдвигаемая версия «потерялся в лесу» не находит отклика ни у местных жителей, ни у всех неравнодушных людей, следящих за ходом расследования. Считаем, что криминальная версия в расследовании исчезновения Максима должна быть приоритетной. Есть ряд мероприятий, которые должны были быть проведены, но по разным причинам так и не состоялись. Считаем, что следственные мероприятия проводятся не в полном объеме, не системно и без должного внимания, - пишут авторы обращения.

В петиции требуют «провести все необходимые следственные действия с применением всех современных методик, с использованием всего арсенала спецсредств и оборудования».

10-летний мальчик 16 сентября пошел за грибами в пущу и пропал. В его поисках участвовали местные жители, спасатели, милиционеры, военные, волонтеры и даже экстрасенсы.


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