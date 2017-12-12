Станция диагностики: Три из пяти машин приезжают с просроченным техосмотром 35 12.12.2017, 14:44

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С первого раза техосмотр не проходит пятая часть автомобилей.

"Людей на техосмотре стало меньше из-за дорожного сбора", — сразу говорит «Еврорадио» начальник станции диагностики на столичной улице Ванеева Виталий Красовский.

На станцию сразу въезжают две машины. Обе — собственность государственных учреждений: охраны природы и коммунальщиков.

"20% с первого раза не проходят. Даже старая машина — не показатель. Старые люди следят за машинами. Многие приезжают, потому что без техосмотра не пускают за границу", — рассказывает Виталий Красовский.

Вместе с начальником станции журналисты смотрят статистику по станции диагностики за несколько лет. 2013 год, в ноябре на осмотр приехало 389 машин, в этом году — только 249.

"В 2014 году у нас был рост, а уже в 2016-м году было минус 10%, а в этом году приблизительно будет уже минус 18%", — говорит Виталий Красовский.

Пока журналисты разговаривают, на техосмотр приезжает Skoda 2004 года. Без техосмотра ездит полгода. Водитель со злостью отвечает, что проходит техосмотр постоянно.

"Человек видит, когда у него лампочка в машине не горит. А вот проблемы с тормозами и рулевым водителю увидеть трудно. А ведь это всe влияет во время движения. Те же неисправные тормоза в такую ​​погоду могут дорого стоить, или ручник", — продолжает Виталий Красовский. Основные проблемы, которые всплывают во время техосмотра, — неисправность тормозов и трансмиссии.

Следующий клиент пригоняет Citroёn 2010 года.

"Что-то на неделю затянул сейчас. Для себя нужно проходить, это же вопрос безопасности. А людей меньше стало из-за дорожного налога. Потому что вместе с техосмотром это выходит в нормальную сумму. А за машину я не волнуюсь, она новая", — высказывается хозяин Citroёn Алексей.

Проверить машину приезжает таксист. Машина новая, 2014 года, поэтому проблем не возникает. Но... техосмотр просрочен на 3 месяца. Получается, с 5 машин, которые приехали на станцию ​​за 1,5 часа, у трeх техосмотр пройден не вовремя.

Всего за день приезжают 15 водителей. А раньше в декабре их было вдвое больше, вспоминает Виталий Красовский. Техосмотр не прошли двое из 15-ти. Один из них прошeл уже после обеда, съездил на сервис.

Журналисты решили посмотреть, сколько машин с просроченным техосмотром ездит по центру Минска. На улице Карла Маркса от Комсомольской до Володарского 40 припаркованных машин только с одной стороны. Из них у десяти на лобовом стекле прикреплена наклейка о своевременном техосмотре. Но наличие наклейки об прохождении техосмотра на лобовом стекле машины — не обязательное условие. Теоретически, водитель может во время его проходить, но просто не клеить такую наклейку.