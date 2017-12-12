Патриоту Андрею Белявскому предъявили новое обвинение 12.12.2017, 15:06

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Андрей Белявский

Власти пытаются обвинить патриота в «незаконном хранении боеприпасов».

Одному из фигурантов недавно закрытого "дела патриотов" Андрею Белявскому, против которого было возбуждено уголовное дело «за хранение патрона», предъявлено обвинение по ч.2 ст. 295 УК РБ (Незаконные изготовление, приобретение, передача во владение, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и т.д.). Об этом Белявский сообщил правозащитникам ПЦ «Весна» 12 декабря, после очередного допроса в Следственном комитете.

Возможное наказание по этой статье - исправительные работы на срок до двух лет, или арест на срок до трех месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Единственный патрон, который неизвестно сколько лет пылился в шкафу в качестве сувенира, может стать причиной долгосрочного заключения для бывшего фигуранта «дела патриотов».

Андрей Белявский во время допроса передал следователю, который ведет дело, ходатайство о прекращении уголовного преследования, с просьбой признать его поступок с хранением патрона не представляющим общественной опасности и юридически незначительным.

Напомним, художник-дизайнер из Минска Андрей Белявский был задержан 21 марта и обвинен по части 3 статьи 293 Уголовного кодекса "Обучение и подготовка к участию в массовых беспорядках" и ст. 287 Уголовного кодекса (Создание незаконного вооруженного формирования). Отпущен из СИЗО КГБ под подписку о невыезде 2 июня со прекращением дела по арт.287 УК.