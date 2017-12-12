На «Мове нанова» в Минске говорили про Франциска Cкорину 12.12.2017, 15:22

Специальным гостем популярных курсов белорусского языка был писатель Владимир Орлов.

Завершаются торжества, приуроченные к 500-летию белорусского книгопечатания, передает «Радыё Рацыя».

На последних столичных курсах "Мова нанова" про белорусского первопечатника Франциска Скорину рассказывал специально приглашенный гость курсов — известный писатель Владимир Орлов.

- На судьбе Скорины отразилась вся та возвышенная и авантюрная эпоха - эпоха Ренессанса. У Скорины были и взлеты, и несчастья, он видел окно в тюремную решетку. И из тюрьмы его освободил сам наш монарх, великий князь и король Сигизмунд Старый, который дал Скорине вечную охранную грамоту, - рассказал Орлов.

Еженедельные курсы «Мова нанова» проходят по понедельникам в минском клубе "Грай". Также они происходят и в других крупных городах Беларуси.