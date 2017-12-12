В Минске появится доска памяти Рыгора Бородулина 12.12.2017, 17:46

Рыгор Бородулин

Деньги на нее собрали простые белорусы.

К Рождеству в Минске появится доска памяти народного поэта Рыгора Бородулина, пишет kp.by.

Новостью о том, что на доме, где жил поэт, появится доска, поделился журналист Глеб Лободенко: «Дарагія сябры, хто ахвяроўваў на дошку на менскі дом Барадуліна! З радасцю паведамляю, што дошка атрымала ўсе неабходныя ўзгадненні і ўжо адліваецца. Скульптар, як і на намагільным валуне, шаноўны Ігар Засімовіч. Валянціна Міхайлаўна Барадуліна высока ацаніла дошку і партрэт. Да Калядаў плануем урачыста адкрыць! Усім, хто ахвяроўваў, буду паведамляць дзень і час праз мэйл. Дзякуй усім яшчэ раз! - написал в Фейсбуке Лободенко».

До сих пор на доме, где жил Рыгор Бородулин, никакого памятного знака не было. В прошлом году журналист Глеб Лободенко предложил всем желающим поучаствовать в создании доски и пожертвовать деньги. Как видим, успешно.