В Бресте откроют памятник Брестской Библии 1563 года 14.12.2017, 18:26

Архивное фото b-g.by

Брестская Библия — самая большая и богато оформленная белорусская печатная книга XVI столетия.

Памятник знаменитой Брестской Библии откроется завтра с Бресте на перекрестке улиц Кирова и Пушкинской. Всего на конкурс было прислано 10 проектов, победил проект минчанина Антона Ничипорука, пишет nn.by.

Фото: Николай Малашчонок

Брестская Библия это второй (после католической Библии Леополита) полный перевод Священного Писания на польский язык — литературный язык XVI века, изданный на средства Николая Радзивилла Черного в 1563 году. Издание стало одним из первых полных переводов нового времени с языков оригинала: иврита и греческого. Брестская Библия — самая большая и богато оформленная белорусская печатная книга XVI столетия.

Выполнена в переплете из кожи, с предметным указателем (что было впервые применено в белорусском книгопечатании). Издание богато украшено: кроме переплета имеются гравированные титульные листы, акцент на инициалы, оригинальные иллюстрации в технике ксилографии. С большим мастерством выполнены заставки, виньетки, большие буквы-инициалы.

Экземпляры хранятся в Российской государственной библиотеке в Москве, Центральной библиотеке АН Литвы и в Ягеллонской библиотеке в Кракове. Неполный экземпляр хранится в Центральной научной библиотеке имени Якуба Коласа НАН Беларуси. Всего сохранилось около 120 экземпляров в разном состоянии — как полных, так и неполных. В самом Бресте в областной библиотеке хранится около 100 страниц из 738-страничного издания.