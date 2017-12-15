Фабрика новогодних игрушек «Грай»: В этом году популярны Ждуны 2 15.12.2017, 19:31

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Фабрика изготавливает также игрушки в виде башни Гедымина и шары с вышиванкой.

Где можно увидеть наряженную новогоднюю елку летом? На минской фабрике елочных игрушек «Грай». Здесь в любое время года - новогодняя атмосфера. Kp.by посмотрел, какие новинки приготовили мастера игрушечных дел.

В этом году фабрика выпустила 75 тысяч игрушек

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- В этом году наша фабрика выпустила около 75 тысяч елочных игрушек. Все они расписаны вручную, - рассказывает директор новогоднего производства Андрей Бегун. - Сейчас у нас последние приготовления, самая горячая пора.

Игрушки сохнут

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Еще один корпоративный заказ - для Альфа-Банка

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

За столами сидят мастера по росписи с кисточками в руках. Аккуратно, мазок за мазком наносят акриловую краску на заготовки, и белые безликие фигурки превращаются в снегирей, котиков, кротов… Кстати, последних сделали по заказу «Беларуськалия». 300 кротиков-шахтеров получились забавными, в оранжевых касках и с калийной солью в лапках. Игрушки очень детально прорисованы, даже светоотражательную пленку на каски наклеили!

Беларуськалий заказал целое полчище кротов-шахтеров для новогодней елки

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Кроты очень хорошо прорисованы. И даже светоотражающая пленка на каски приклеена

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Еще один корпоративный заказ - для Альфа-Банка. Они заказали игрушки в виде птицы Альфреда с маленьким рыжим шпицем.

Белорусское ноу-хау - игрушки в технике фьюзинг

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Мастер за соседним столом режет стекло на мелкие детальки, рядом девушка расписывает стеклянных оленей.

Забавные олени в технике фьюзинг

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- Это для игрушек в технике фьюзинг, - поясняет художник стеклянных изделий Полина. - Фьюзинг - это спекание различных стекол и стекломасс в специальной высокотемпературной печи. Стекло нарезают на детали, из кусочков комбинируют фигурки, склеивают их между собой, а потом 10 часов спекают в специальной печи при температуре 900 градусов. Это наша фабрика придумала такие игрушки!

Шарики с барельефными рисунками в этом сезоне продаются очень хорошо

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Еще одно ноу-хау белоруских мастеров - барельефные игрушки: это когда на шарах картинка не плоская, а с выступающими деталями.

- Рисуем эскиз, по нему лепим пластилиновую форму, сверху заливаем силиконом. В силиконовую форму закладываем бархатный пластик, получается объемный рисунок. Потом на шарик наносят фон, на него наклеивает этот объемный рисунок и расписывают, - рассказывает технологию производства мастер.

Литовцы заказали на фабрике фигурки в виде башни Гедымина, которая находится в Вильнюсе

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

На полке стоит фигурка в виде башни Гедымина, которая находится в Вильнюсе. Эти игрушки и изготовили на экспорт - в Литву. Они так детально проработаны, что можно разглядеть каждый кирпичик.

на фабрике делают елочные игрушки разнообразной формы

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Игрушки раскрашивают обычными акриловыми красками

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- Пока мы экспортируем игрушки только в Россию и Литву. Но очень хотим выйти и на другие рынки, к примеру Америки, - делится планами директор фабрики.

Ждуны уже ждут Нового года

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Директор фабрики Андрей Бегун следит за модными трендами

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Хит сезона - елочные игрушки Ждуны. И хотя этот персонаж уже не вызывает такого ажиотажа, как год назад, игрушки активно раскупают. На складе стоят большущие коробки с Матроскиными из Простоквашино.

Фабрика изготовила целую серию игрушек с национальными символами - и шары с вышиванкой, и отдельные узоры в технике фьюзинг.

Есть игрушки с белорусской символикой

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

- Работаешь целый год и не знаешь, понравится твой продукт потребителю или нет, - говорит директор. - Только в конце года, когда начинают работать новогодние базары, узнаешь: с этим ты угадал, а с этим нет.

Кроме игрушек на фабрике производят винтажных Дедов Морозов

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Кроме елочных игрушек здесь выпускают магниты, кашпо, копилки, подсвечники, статуэтки и даже винтажных Дедов Морозов, маленьких и больших. Хорошая альтернатива Санта Клаусу! Делают это все из гипса. Гипсовый порошок смешивают с водой, заливают в специальные формы, взбалтывают этот коктейль пять минут и вуаля - фигурка.

На фабрике делают оригинальные кашпо для цветов

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

К новому году выпустили подсвечники-домики

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Специальное устройство, которое распределяет гипс по формам

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

На фабрике отливают копилки из гипса

Фото: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ