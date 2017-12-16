Послесловие к форуму ИП: Вся страна ассоциирует свой бизнес с крестиком и холмиком 8 16.12.2017, 10:30

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Предприниматели говорят, что каждый форум показывает, что их положение в Беларуси становится все хуже и хуже.

Республиканское общественное объединение «Перспектива» 11 декабря провело в Минске очередной форум индивидуальных предпринимателей. Подобные мероприятия организация проводит с 2006 года, и каждый форум показывает, что положение ИП в Беларуси становится все хуже и хуже. По мнению лидера «Перспективы» Анатолия Шумченко, предприниматели до сих пор не услышаны. И в этом основная проблема, пишет «Брестская газета».

Формально диалог между властями и ИП есть. Приходят чиновники и на форум, но на самом деле мнение представителей малого бизнеса не учитывается. Напрашивается вывод, что власть делает это умышленно.

«Примечательно, что на вчерашний форум приехали предприниматели из Борисова. У них в городе новый руководитель, который сказал, что уберет все рынки за черту города, к кладбищу. Это как знак. Сегодня вся страна ассоциирует свой бизнес с крестиком и холмиком. А должны ассоциировать с солнцем и светлым путем. Но этого нет», — отметил Шумченко.

По его словам, на форуме стали известны более детальные планы по поводу прослеживаемого электронного товарооборота и чипирования товаров.

«Если на прошлом форуме говорилось, что да, мы однозначно это сделаем, хотите вы этого или нет, то сейчас чиновники пришли и уже стали говорить, что это еще не точно, мы еще будем это обсуждать. Они пытаются сбить накал. Хотя другие чиновники четко говорят, что это будет. А требование «Перспективы», чтобы ИП не было в этих электронных документах, в этой прослеживаемости», — подчеркнул лидер общественного объединения.

В прошлом году в Бресте и других городах страны в предпринимательской среде наблюдались волнения. По словам Шумченко, пока что ситуация, за исключением Борисова, «законсервирована», люди работают и сильных проверок нет.

«Но вчера на форуме мы узнали, что с 1 января 2018 года пойдет движение со стороны Госстандарта. Т. е. они будут реагировать интенсивнее и будут выписывать так называемые чек-листы с требованием предоставления информации. Инспектор будет приходить к ним и требовать выполнения тех пунктов, которые там прописаны: например, покажите маркировку, декларацию, сертификат. Т. е. он уже не выйдет за рамки чек-листа. Это то, о чем мы предупреждали, что относительное спокойствие рано или поздно закончится. И это только по сертификатам, а по накладным мы тоже уверены, что все впереди», — отметил руководитель «Перспективы».

По словам Шумченко, форумы для того и проводятся, чтобы решить проблемные вопросы ИП. Они хоть как-то сдерживают принятие резких антипредпринимательских указов, благодаря им малый бизнес заявляет о себе и о том, что с ним надо считаться.

«Но нам бы хотелось развития, а не стагнации и фактически уничтожения нашего бизнеса. Форум — это единственная площадка, куда приходят чиновники, и мы видим, что они не просто приходят, а отчитываются о проведенной работе, доносят то, что сделали. Другой вопрос, что нас это не удовлетворяет. Но надеемся, что в будущем изменится и это, что наши вопросы будут решены», — заключил Шумченко.