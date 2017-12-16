Сайт «Белорусский партизан» вернулся — в зону .by 16.12.2017, 23:54

Заблокированный сайт belaruspartisan.org заработал как belaruspartisan.by.

Свое решение редакция объяснила следующим образом:

- Мы, конечно, могли несколько изменить название, могли использовать другое, но очень похожее доменное имя. Но мы не хотим играть в глупую игру в «убегай-догоняй», которую предлагает власть, когда без объяснения причин и безо всякого предупреждения блокирует независимые информационные ресурсы.

Блокируются аккурат после того, как с официальных трибун было объявлено, что отныне Беларусь открыта миру, инвесторам и, особенно, новым информационным технологиям.

Так – подло, исподтишка, анонимно, – действуют вредители, враги белорусского государства, которые потом громко рассказывают, как они об этом государстве заботятся. Но партизаны в Беларуси были, есть и будут всегда, когда в этой стране появляется власть, которая действует вопреки интересам народа. Поэтому никому не стоит расслабляться.

Напоминаем, что официальные причины блокировки сайта www.belaruspartisan.org неизвестны. Никто не назвал никаких конкретных статей, материалов, иллюстраций «Белорусского партизана», в которых разглашена та самая «запрещенная информация».

Предупреждать и разъяснять что-то «небелорусским» сайтам Министерство информации, как выясняется, вообще не обязано. Оно даже не посчитало нужным объясниться, почему не смогло принять решение о блокировке информационных ресурсов, авторов которых скоро будут судить по обвинению в экстремизме, зато решило устранить с информационного поля пробелорусский «Белорусский партизан».

Зато теперь будет обязано!!! И Мининформ, и все остальные будут обязаны понять, что правду нельзя запретить или заблокировать.