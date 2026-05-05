Почему пилоты ВВС США носят с собой пистолеты?

Это прежде всего средство выживания, а не нападения.

Американские военные пилоты, выполняющие боевые задачи, почти всегда имеют при себе огнестрельное оружие. Однако его назначение далеко от привычного представления о боевых действиях. Пистолет для летчика — это прежде всего средство выживания, а не нападения, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

В случае катапультирования на территории противника пилот оказывается в крайне уязвимом положении. Его главная задача — скрыться, установить связь и дождаться эвакуации. Тем не менее наличие оружия дает шанс на самооборону в критической ситуации и может сыграть роль сдерживающего фактора.

Стандартным личным оружием пилотов ВВС США является компактный пистолет Sig Sauer M18 калибра 9×19 мм. Он ценится за надежность, простоту и небольшой вес. В некоторых случаях в аварийном комплекте также предусмотрена разборная винтовка GAU-5A — модифицированный карабин, который можно быстро собрать после приземления.

Подготовка пилотов включает базовые навыки обращения с оружием в рамках программы выживания SERE. Тем не менее акцент делается не на ведении боя, а на уклонении и спасении.

Эксперты подчеркивают, что даже с оружием пилот не способен противостоять полноценным наземным силам. Пистолет — это не инструмент победы, а шанс выиграть время и сохранить жизнь до прибытия помощи.

