В Чувашии ввели режим ЧС из-за атак беспилотников 5.05.2026, 18:16

ВСУ совершили массированную атаку на Чебоксары.

В Чувашии введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера после массированной атаки со стороны ВСУ. Социальный блок и службы экстренного реагирования переведены на особый режим работы, начата экспертная оценка повреждений для оперативной выплаты компенсаций, а каждая семья, потерявшая близких или кров, взята на контроль, сообщил глава республики Олег Николаев в своем телеграм-канале.

В результате атаки на Чебоксары погибли два мирных жителя, еще 32 человека пострадали. Большинство пострадавших уже получили медицинскую помощь и вернулись домой, остающимся в стационарах оказывают помощь.

Чувашия ночью и утром подверглась украинской атаке. Еще накануне в регионе возникли проблемы с работой мобильного интернета. Утром 5 марта Николаев сообщил о повторных ударах по Чебоксарам и предупредил, что «реальная опасность» сохраняется. Угроза атаки дронов в Чувашии была отменена после полудня.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com