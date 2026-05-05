В Чувашии ввели режим ЧС из-за атак беспилотников
- 5.05.2026, 18:16
ВСУ совершили массированную атаку на Чебоксары.
В Чувашии введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера после массированной атаки со стороны ВСУ. Социальный блок и службы экстренного реагирования переведены на особый режим работы, начата экспертная оценка повреждений для оперативной выплаты компенсаций, а каждая семья, потерявшая близких или кров, взята на контроль, сообщил глава республики Олег Николаев в своем телеграм-канале.
В результате атаки на Чебоксары погибли два мирных жителя, еще 32 человека пострадали. Большинство пострадавших уже получили медицинскую помощь и вернулись домой, остающимся в стационарах оказывают помощь.
Чувашия ночью и утром подверглась украинской атаке. Еще накануне в регионе возникли проблемы с работой мобильного интернета. Утром 5 марта Николаев сообщил о повторных ударах по Чебоксарам и предупредил, что «реальная опасность» сохраняется. Угроза атаки дронов в Чувашии была отменена после полудня.