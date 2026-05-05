5 мая 2026, вторник, 18:41
Жительница Столбцов «снимала проклятие» за тысячи долларов

  • 5.05.2026, 18:34
Что было дальше.

Следователи установили обстоятельства мошенничества в особо крупном размере: 40-летняя жительница Столбцовского района под видом эзотерических услуг выманивала у людей деньги, ценности и убеждала их брать кредиты.

По данным следствия, женщина через мессенджеры и онлайн-сообщества размещала объявления о «снятии порчи» и «родовых проклятий». Откликнувшимся она сообщала о якобы серьезных проблемах с «энергетикой» и предлагала помощь за значительное вознаграждение.

Первой известной жертвой стала пассажирка, с которой обвиняемая познакомилась, подрабатывая в такси. Она убедила женщину, что их встреча «предначертана», и вскоре пригласила к себе домой. Там «гадалка» рассказала о «страшной порче» и предложила избавление от нее. Потерпевшая передавала наличные, ювелирные изделия, меха и бытовую технику — якобы для «ритуалов очищения» и «сожжения негатива».

Когда собственные средства закончились, женщина начала занимать деньги у знакомых, оформлять кредиты и даже приобретать в рассрочку мобильные телефоны, которые затем продавала по заниженной цене, а вырученные средства переводила обвиняемой или оставляла в оговоренных местах. За год она передала более 59 тысяч рублей.

Еще одним потерпевшим стал житель агрогородка Деревная. Он нашел объявление в интернете и связался с «целительницей», которая сначала взяла плату за «диагностику», а затем заявила о «сильной порче» и необходимости заплатить 10 тысяч долларов за ее снятие. Мужчине также предложили купить «магическую свечу».

Не имея нужной суммы, он по указанию злоумышленницы оформлял кредиты. Деньги, а также личные вещи — телефон, сим-карту и даже обручальное кольцо — он по ее инструкциям оставлял в условленных местах «для очищения». В дальнейшем женщина попыталась вовлечь его в новые траты, убеждая, что ему нужно помочь «судьбоносной знакомой», и даже склоняла к продаже дома.

Ситуацию остановили родственники, которые обратились в милицию. Общий ущерб по этому эпизоду составил около 35 тысяч рублей. В ходе следствия обвиняемая возместила его в полном объеме.

Как отмечают следователи, злоумышленница рассчитывала на анонимность за счет использования мессенджеров с удалением переписки и отсутствия личных встреч, однако ее личность удалось установить.

Женщине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 УК (Мошенничество в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин