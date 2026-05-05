Президент Румынии срочно покинул Армению из-за отставки правительства 5.05.2026, 18:08

Светлана Тихновская и президент Румынии Никушор Дан

Фото: пресс-служба Тихановской

Президент Румынии Никушор Дан досрочно возвращается со встречи Европейского политического сообщества (ЕПС) в Армении из-за отставки правительства страны.

Ожидается, что в 18:00 по местному времени (совпадает с минским он проведет пресс-конференцию в своей резиденции — дворце Котрочень в Бухаресте, передает Observator News.

Днем во вторник парламент Румынии проголосовал за вотум недоверия кабинету министров под руководством Илие Боложана (Национал-либеральная партия). Из 464 парламентариев присутствовало 431, 281 проголосовали «за». Боложан занял пост премьера в июне прошлого года.

Председатель Сената Мирча Абрудян объявил о роспуске правительства, оно продолжит работу в качестве временного органа с ограниченными полномочиями в течение не более чем 45 дней.

В Румынии президент, среди прочего, предлагает кандидатуру для осуществления функции премьера и назначает правительство и распускает парламент после второго вотума недоверия при формировании кабинета.

4 мая пресс-служба Светланы Тихановской сообщила о встрече с Никушором Даном на полях саммита Европейского политического сообщества. Тихановская выразила благодарность за последовательную поддержку белорусов и сохранение Беларуси в европейской повестке.

