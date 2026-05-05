Бобруйчанин вместо кабана выстрелил в рысь и попал под суд
- 5.05.2026, 18:10
Рысь занесена в Красную книгу.
В Осиповичах вынесли приговор 40-летнему охотнику из Бобруйска, который без разрешения подстрелил краснокнижную рысь, сообщила областная прокуратура.
В конце января во время загонной охоты на кабана в Осиповичском районе бобруйчанин заметил рысь.
«Зная о том, что животное включено в Красную книгу Республики Беларусь и на него запрещена охота, мужчина произвел выстрел из охотничьего карабина», — сообщила прокуратура.
В результате окружающей среде причинен ущерб в размере 300 базовых величин (13,5 тыс. рублей). Эту сумму охотник добровольно возместил, а на суде признал вину в полном объеме.
За незаконную охоту на краснокнижное животное (ч. 4 ст. 282 УК) его приговорили к двум годам и шести месяцам «домашней химии» и 4,5 тыс. рублей штрафа.
Принадлежавший обвиняемому охотничий карабин с цифровым прицелом ночного видения конфискован в доход государства.
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.