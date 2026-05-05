5 мая 2026, вторник, 18:40
Бобруйчанин вместо кабана выстрелил в рысь и попал под суд

Рысь занесена в Красную книгу.

В Осиповичах вынесли приговор 40-летнему охотнику из Бобруйска, который без разрешения подстрелил краснокнижную рысь, сообщила областная прокуратура.

В конце января во время загонной охоты на кабана в Осиповичском районе бобруйчанин заметил рысь.

«Зная о том, что животное включено в Красную книгу Республики Беларусь и на него запрещена охота, мужчина произвел выстрел из охотничьего карабина», — сообщила прокуратура.

В результате окружающей среде причинен ущерб в размере 300 базовых величин (13,5 тыс. рублей). Эту сумму охотник добровольно возместил, а на суде признал вину в полном объеме.

За незаконную охоту на краснокнижное животное (ч. 4 ст. 282 УК) его приговорили к двум годам и шести месяцам «домашней химии» и 4,5 тыс. рублей штрафа.

Принадлежавший обвиняемому охотничий карабин с цифровым прицелом ночного видения конфискован в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

