Бобруйчанин вместо кабана выстрелил в рысь и попал под суд 5.05.2026, 18:10

Рысь занесена в Красную книгу.

В Осиповичах вынесли приговор 40-летнему охотнику из Бобруйска, который без разрешения подстрелил краснокнижную рысь, сообщила областная прокуратура.

В конце января во время загонной охоты на кабана в Осиповичском районе бобруйчанин заметил рысь.

«Зная о том, что животное включено в Красную книгу Республики Беларусь и на него запрещена охота, мужчина произвел выстрел из охотничьего карабина», — сообщила прокуратура.

В результате окружающей среде причинен ущерб в размере 300 базовых величин (13,5 тыс. рублей). Эту сумму охотник добровольно возместил, а на суде признал вину в полном объеме.

За незаконную охоту на краснокнижное животное (ч. 4 ст. 282 УК) его приговорили к двум годам и шести месяцам «домашней химии» и 4,5 тыс. рублей штрафа.

Принадлежавший обвиняемому охотничий карабин с цифровым прицелом ночного видения конфискован в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com