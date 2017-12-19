У «Крамбамбули» три новых вокалиста — «бойца партизанского отряда» 19.12.2017, 17:01

В четверг в Минске состоится большой праздничный концерт легендарной группы.

За два дня до большого праздничного концерта группа «Крамбамбуля» объявила о расширении состава: к ним присоединились три новых вокалиста.

Специально для выступления 21 декабря, которое пройдет в минском Prime Hall, группа готовит новую программу под названием «Партызаны каляднага лесу» и обещает зрителям концептуальное шоу с декорациями, передает «Белсат».

Прозвучат песни из шести альбомов «Крамбамбули», а также праздничные и романтические. Некоторые пришлось даже разучить заново – они не звучали больше 5-7 лет.

«В преддверии большого праздничного собрания в наш партизанский отряд зачислены три новых бойца-вокалиста. Это уже известные по музыкальным состязаниям Юрий Стыльский ( «Дай дорогу»), Петр Клюев (группы Amplituda Smielasci и ЛСП), а также Алесь Денисов (Dzieciuki). Никто из них с «Крамбамбулей» раньше не пел, но мы хорошо знаем их способности и уверены, что это будет сильно!» – написано в сообщении группы на Facebook.

Кроме того, музыканты придумали для своих фанов своеобразные награды: медали и ордена отряда «Крамбамбуля». Награды изготовлены из экологического белорусского дерева. Кандидатов в течение 10 дней мог предложить каждый желающий.

Среди победителей мальчик Тимофей, который спас и вырастил уличного кота (он получит «Орден Миколки Паровоза»), женский партизанский отряд, который растит трех детей (медали «За лесное братство»), а также девушка Валентина, которая помогает друзьям, незнакомым людям и никогда не сдается ( «Орден деда Талаша»).

Есть среди победителей и совсем серьезные люди: «Орден зеленого дуба» получит Павел Подкорытов – меценат, возродивший агроусадьбу в Подороске; медалями «За нашу и вашу свободу» наградят Дмитрия Юркевича, который много сделал для популяризации исторической личности Тадеуша Рейтана, и его друга Дмитрия Дрозда, который открыл общественности много новых фактов о классике белорусской литературы Винценте Дунине-Марцинкевиче.