Родившиеся после 1981 года: особенности поколения миллениалов и эхо-бумеров 11 2.12.2017, 13:01

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Эти люди способны сутками взаимодействовать с миром и возглавлять министерства без образования.

Прошлый век начался с "потерянного поколения", о котором писали Эрнест Хемингуэй и Эрих Мария Ремарк, а закончился поколением "миллениалов", которое является главным обитателем соцсетей и двигателем технического прогресса. Само слово "миллениал" (от англ. millenium — тысячелетие) в широкий оборот ввели два американских историка Уильям Штраус и Нил Хоув своей книгой "Поколения: история американского будущего, 1584—2069 гг.".

Предполагается, что это люди, родившиеся после 1981 года и встретившие новое тысячелетие в юном возрасте. По другой американской классификации "миллениалов" называют "поколением Y", NEXT-поколением или "поколением Питера Пэна".

Последнее прозвище, кстати, они получили из-за того, что нередко оттягивают переход во взрослую жизнь и дольше остаются в родительском доме, чем предыдущие поколения. При этом, по мнению социолога Ларри Нельсона, "игреки" зачастую не торопятся принимать на себя обязательства взрослой жизни. В традиционной культурологии существует еще один термин — "эхо-бумеры". Он появился, поскольку "игреки" являются внуками людей, родившихся во время послевоенного беби-бума.

Характерной чертой "миллениалов" стала их неразрывная связь с цифровыми технологиями: родившиеся в эпоху глобализации, индустриализации и реактивного прогресса, они с детства окружены техникой и способны взаимодействовать с окружающим миром в режиме 24/7. Кроме того, социологи говорят, что "поколение Y" ставит свободу выше финансовой стабильности.

Фактически портрет идеального "миллениала" выглядит следующим образом: ноутбук, смартфон, рюкзак, социальные сети и путешествия.

Мобильность и ориентированность на новые технологии позволяет "эхо-бумерам" добиваться успеха без привычного для прошлых поколений высшего образования и десятилетий опыта. Таким образом, "миллениалы" в достаточно юном возрасте, по меркам прошлых десятилетий, возглавляют правительства, создают многомиллиардные корпорации и получают Нобелевские премии.

Газета "Сегодня" собрала самые яркие примеры успешных представителей NEXT-поколения в мире и Украине.

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Поколение NEXT: без авторитетов

Хотя вовлеченность миллениалов в технологии невероятно высока, и многие маркетологи их называют "поколением, выросшим с гаджетом в руках", не только эта черта определяет людей, которые родились после 1981-го. Профессор социологии Джин Твенж из госуниверситета Сан-Диего (США) в своей книге "Поколения "Я" и эпидемия нарциссизма" отмечает, что поколение Next — ярчайший пример так называемого "плоского мира".

Согласно ее исследованиям, для миллениалов президент США Дональд Трамп и известный рэпер Эминем — фигуры одной величины. Точно так же, как выход нового сезона сериала "Игры Престолов" и ядерные испытания Северной Кореи — события одного масштаба.

Разрушение ценностной вертикали, имевшей значения для предыдущих поколений, в итоге привело к тому, что у миллениалов нет авторитетов. Американский журналист, исследователь поколения Y Джоэль Стэн в одной из своих статей пишет: "Если ты хочешь продать семинар для менеджеров среднего звена, посвяти его тому, как справиться с молодыми сотрудниками, которые пишут электронные письма напрямую гендиректору".

В том же исследовании он отмечает, что у молодых людей из этого поколения втрое чаще, чем у представителей предыдущего, наблюдается нарциссическое расстройство личности с его убежденностью в собственной исключительности и завышенном мнении о своих талантах.

Наконец, социологи отмечают, что миллениалы не только самое многочисленное поколение, но и последнее, о котором можно говорить обобщенно. Американские исследователи из университета Теннесси отмечают, что внутри группы миллениалов уже есть подпоколения, которые разительно отличаются друг от друга. Демаркационной линией, по их мнению, может стать как выход нового айфона, так и очередной фильм из серии "Звездных войн". При этом, по мнению ученых, подпоколения встречают непонимание не только у других поколений, но и у тех, кто старше всего на год или два.