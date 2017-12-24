«И тебя вылечат...» 26 24.12.2017, 8:56

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Последние годы этой власти богаты на «эксперименты».

В Беларуси «упраздняют» участковых врачей-терапевтов. К 2020 году в стране вместо участковых терапевтов будут работать врачи общей практики. Об этом на днях заявила начальник управления кадровой политики, учреждений образования Министерства здравоохранения Ольга Маршалко.

Какие подводные камни таит в себе эта «реформа»? На этот вопрос Charter97.org отвечает экс-министр труда Беларуси Александр Соснов:

- С точки зрения обывателя, который и сам ходит в поликлиники, скажу так: будет плохо. Врач «общей практики», о котором рассуждают в министерстве – это хуже, чем узкий специалист. Если в поликлиниках сократят количество узких специалистов, мы это очень быстро на себе почувствуем. Наша бесплатная медицина и так не отличается высоким уровнем комфорта и культуры обслуживания, а после таких «реформ» проблем в поликлиниках может еще и добавиться.

С точки же зрения социальной напрашиваются такие мысли. Все указывает на то, что для белорусов закрывают проект под названием «бесплатная медицина». Ведь не секрет, что пациентами участковых терапевтов становятся чаще всего самые незащищенные слои населения – пенсионеры, семьи с детьми и так далее.

Бесплатная медицина в Беларуси сворачивается уже давно, и этот процесс – многоуровневый. Начнем с того, что люди сами начали отказываться от ее «благ» и переходить лечиться в платные центры, где на высоте и этика, и уровень облуживания.

С другой стороны, государство опоздало с тем, чтобы придать социальной медицине человеческое лицо, как на Западе. Вся полученная от СССР в наследство система медицинского обслуживания деградировала. При этом власти постоянно «клеймят» те же США: мол, там без денег человека вообще не будут лечить… Это просто смешно: кроме развитой системы страхования, там на самом деле можно получить медицинскую помощь даже и без страховки.

У нас же исподтишка вводится платная медицина за всех.

- Что будет с самими врачами, которые учились на терапевта и потом отрабатывали по распределению в деревнях и агрогородках? Будут ли они трудоустроены после реформы?

- Переобучить врача – это довольно долгий и сложный процесс. Это не то же самое, что отправить безработных собирать камни или картошку. Переквалификация может затянуться на годы и не факт, что все 100% будут потом трудоустроены.

У нас ведь как все делается: лес рубят – щепки летят. Система, конечно, будет адаптирована, а вот конкретные люди… Им, пожалуй, надо самим позаботиться о своем будущем.

Это касается не только медицины – всех сфер жизни. Помните, как после Маршей рассерженных белорусов раздавались на самом верху требования «трудоустроить» всех к 1 мая? И что – трудоустроили?

Все эти социальные эксперименты – из области коммунистических утопий. У наших властей, в первую очередь у самого главного, головы нашпигованы подобными утопиями. Они уже не могут здраво посмотреть вокруг себя и понять, как изменяется ситуация в стране, в экономике, в мире. У них для любой «реформы» одно представление: взмахнул кнутом – и все побежали. Другого метода у них нет. И не будет.

- Только в Минске на начало декабря не хватало почти тысячи медсестер и врачей. Как при таком дефиците кадров власти собираются проводить столь масштабную «реформу»?

- Это проблема не только медицины. Хороших специалистов не хватает во всех областях. Самые лучшие, самые перспективные уже давно уехали туда, где в профессионалам относятся по-человечески.

На ключевых местах остались либо бездари, либо те, кому в силу возраста или других причин просто некуда деваться. И так будет всегда в стране, где создана такая система власти, как в Беларуси. Естественное, так сказать, разделение на прогрессивную и отстающую части мира. И мы, благодаря нашему «мудрому» руководству – во втором дивизионе.

- Сейчас у всех на слуху строительство новой элитной клиники для приближенных Лукашенко за 100 миллионов евро. Связаны ли между собой как-то эти два события – ликвидация участковых врачей и возведение дорогих больниц, где простых граждан будут принимать исключительно за деньги?

- Трудно сказать. Мы не владеем всей полнотой информации по этому вопросу, и здесь можно лишь догадываться.

Но у нас в стране уже стало правилом: как только власти начинают какие-то масштабные и затратные проекты, сразу ищут тех, кто бы за это заплатил.

Да и только ли эти явления могут быть взаимосвязаны? Процесс перевода всех в стране на «дополнительную плату» происходит не только в медицине, а буквально всюду. Вспомним только некоторые эксперименты: оплаты в школах, рост платы за услуги ЖКХ, плата за социальные услуги для «тунеядцев», оплата содержания на «сутках»… Скоро нельзя будет ступить и шагу, чтобы за это не заплатить. Страну переводят на систему «заплати еще».

Последние годы этой власти оказались богатыми на эксперименты и «изобретения». Эти выдумки – от абсолютной нищеты экономики и недостатка денег в бюджете.

Я вам сейчас такую фразу процитирую: «У меня такое впечатление, что чем образованнее и умнее человек – тем чаще он начинает выдумывать».

Это слова Лукашенко, которые он, по всей видимости, хотел сказать о себе. Только если в первой части получилась едкая самоирония, то во второй – суровая правда жизни, которая ложится на наши плечи. Так и живем с этим «выдумщиком».