Жители Витебска: Готовы выходить на улицы

Жители Витебска: Готовы выходить на улицы12
- 24.12.2017, 10:31
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Серьезные проблемы в экономике могут снова вывести на улицы десятки тысяч белорусов.
Лидеры Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич, Вячеслав Сивчик и Евгений Афнагель 23 декабря посетили Витебск. На встречу, которая прошла в «Европейском клубе», пришли около 50 жителей областного центра и соседних населенных пунктов. Присутствовали не только активисты оппозиции, но и люди, которые не состоят в каких-либо партиях и организациях, сообщает сайт БНК.
Гости из Минска рассказали об истории создания БНК, его деятельности, а также о ближайших задачах и планах.
Больше всего времени заняли ответы на многочисленные вопросы, главным из которых был «Как добиться смены власти в стране?» Жители Витебска рассказали, что реальная средняя зарплата в городе составляет около 400 рублей, а некоторые вынуждены работать за 100-200 рублей. Ситуация в райцентрах и небольших населенных пунктах намного хуже. По словам участников встречи, более 80% населения ненавидит власть. Многие высказывали уверенность в том, что протесты, которые прошли весной этого года, повторятся в ближайшее время и стартом для них может стать акция 25 марта в Минске.
Звучали и критические замечания. Главные из них — недостаточное использование оппозицией современных средств распространения информации, возможностей, которые дают соцсети и YouTube.
Все присутствующие согласились с тем, что только уличные акции могут привести к переменам в стране и высказали готовность активно участвовать в их подготовке и проведении.