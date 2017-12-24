Жители Витебска: Готовы выходить на улицы 12 24.12.2017, 10:31

6,500

Фото: bnknews.org

Серьезные проблемы в экономике могут снова вывести на улицы десятки тысяч белорусов.

Лидеры Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич, Вячеслав Сивчик и Евгений Афнагель 23 декабря посетили Витебск. На встречу, которая прошла в «Европейском клубе», пришли около 50 жителей областного центра и соседних населенных пунктов. Присутствовали не только активисты оппозиции, но и люди, которые не состоят в каких-либо партиях и организациях, сообщает сайт БНК.

Гости из Минска рассказали об истории создания БНК, его деятельности, а также о ближайших задачах и планах.

Фото: bnknews.org

Больше всего времени заняли ответы на многочисленные вопросы, главным из которых был «Как добиться смены власти в стране?» Жители Витебска рассказали, что реальная средняя зарплата в городе составляет около 400 рублей, а некоторые вынуждены работать за 100-200 рублей. Ситуация в райцентрах и небольших населенных пунктах намного хуже. По словам участников встречи, более 80% населения ненавидит власть. Многие высказывали уверенность в том, что протесты, которые прошли весной этого года, повторятся в ближайшее время и стартом для них может стать акция 25 марта в Минске.

Фото: bnknews.org

Звучали и критические замечания. Главные из них — недостаточное использование оппозицией современных средств распространения информации, возможностей, которые дают соцсети и YouTube.

Фото: bnknews.org

Все присутствующие согласились с тем, что только уличные акции могут привести к переменам в стране и высказали готовность активно участвовать в их подготовке и проведении.

Фото: bnknews.org

Фото: bnknews.org